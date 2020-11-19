В Кирове на перекрестке улиц Воровского и Горького убрали ограждения

Ограждения, которые убрали с перекрестка улиц Воровского и Горького, установят на другом участке. Фото: admkirov.ru

В среду, 18 ноября, подрядчик демонтировал ограждения на перекрестке улиц Воровского и Горького. Металлические конструкции были установлены недавно и удивили многих кировчан. Горожане в соцсетях отметили, что в этом месте в текущем году начали обустраивать «живую изгородь». Предполагалось, что она и будет служить пешеходным ограждением вместо металлических заборов.

- «Живая изгородь» не противоречит требованиям ГОСТ по безопасности пешеходов и дорожного движения, - сообщил глава администрации города Дмитрий Осипов. - И устанавливать металлические конструкции там, где уже высажен кустарник, нецелесообразно. Управлению дорожной и парковой инфраструктуры даны указания - убрать ограждения с перекрестка улиц Воровского и Горького.

Сити-менеджер пояснил, перечень перекрестков, где нужно установить металлические ограждения, был утвержден весной 2020 года. Тогда в него включили и пересечение улиц Воровского и Горького. Но летом было принято решение на некоторых городских перекрестках обустроить «живые изгороди». В том числе и на нескольких участках из утвержденного ранее списка. Но в документ своевременно правки внесли не по всем объектам. Сейчас в УДПИ должны скорректировать этот список. А ограждения, которые убрали с перекрестка улиц Воровского и Горького, установят на другом участке.

Напомним, пешеходные ограждения устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2019 и ГОСТ 52766-2007 с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров у всех регулируемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, если они расположены вблизи детских учреждений. Их обустройство выполняется в основном в соответствии с требованиями Госавтоинспекции по ликвидации участков концентрации ДТП.

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