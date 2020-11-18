Администрация Кирова выясняет, кто устанавливает заборы в городе

В настоящее время работы на участке приостановлены. Фото: admkirov.ru

Недавно горожане пожаловались в социальных сетях на установку ограждений на перекрестке улиц Горького и Воровского. Оказалось, что ранее на данном участке уже высадили «живую изгородь». В результате возникла ситуация, при которой одна сторона участка огорожена кустарниками, а другая металлическими заборами.

Во вторник, 17 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин сообщил, что заборы на данном перекрестке были установлены без ведома мэрии.

- Безусловно, установка ограждений и устройство «живой изгороди» в одном месте нелогично и недопустимо, - подчеркнул Дмитрий Александрович. - Есть участки, где не представляется возможным высадить кустарники, соответственно там будут смонтированы ограждающие элементы. Но речь идет только о пересечениях улиц, вдоль дорог такие конструкции впредь устанавливаться не будут.

В администрации заверили, что необходимость установки ограждений на перекрестке улиц Воровского и Горького проверят. В настоящее время работы на участке приостановлены.