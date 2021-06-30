Работа кировской администрации не удовлетворила депутатов

Глава администрации Дмитрий Осипов представил отчет о результатах деятельности за 2020 год. Фото: duma.mo-kirov.ru

В среду, 30 июля, состоялось очередное заседание Кировской городской думы. На нем сити-менеджер Дмитрий Осипов рассказал депутатам об успехах в деятельности администрации в минувшем году, но ряд народных избранников усомнились в искренности и правдивости сказанного. При этом свою критику они подкрепили цифрами и фактами, правда, не забыв вдобавок и про популистские заявления, высказанные, вероятно, прежде всего, для избирателей в преддверии больших выборов.

В начале своей речи Дмитрий Осипов подчеркнул, что минувший год дался непросто, но администрация смогла преодолеть все трудности и не приостанавливать свою работу ни на минуту.

- Пандемия стала настоящим испытанием для жителей нашего города и для муниципального образования. Всем нам пришлось научиться жить и работать в новом условиях -дистанционно и в онлайн-режиме. Несмотря на трудности, нам удалось выполнить все социальные обязательства перед жителями города и целевые показатели федеральных проектов. Сегодня я хочу поблагодарить всех вас за слаженную и конструктивную работу, - обратился сити-менеджер к депутатам.

Что касается конкретных успехов, обозначенных главой администрации, а их накопилась без малого на час доклада, то они, несомненно, были нацелены на поступательное движение, а не на конечное достижение. Другими словами здесь и сейчас было важно обозначить прогресс в выбранных направлениях, а потом его только приумножать:

- прирост населения города Кирова на 1%;

- сокращение дефицита бюджета до 17,7 млн;

- исполнено поручение Президента РФ по обеспечению школьников горячим питанием;

- увеличены поступления в бюджет города от муниципальных предприятий и хозяйственных обществ;

- поддержку МСП выделено свыше 500 миллионов рублей из всех источников финансирования;

- отремонтировано 85 объектов дорожной сети, общая протяженность 87 километров;

- обновлены пешеходные зоны с высоким трафиком движения, отремонтированы 37 дворов;

- введены в эксплуатацию четыре улицы;

- 782 человека переселены их аварийного жилья;

- завершено строительство школы в мкр Чистые пруды, открыто семь детских садов, проведен капитальный ремонт четырех спортивных школ.

Озвученное, разумеется, поражало воображение слушателей, а объем проделанной работы казался не просто большим, но и попросту колоссальным. Однако привести себя и всех собравшихся в чувство вызвался депутат Денис Ерохин.

- Дмитрий Валерьевич, доклад просто огонь, - подчеркнул депутат. - Первое время я даже не понимал, про какой город вы говорите. Хочу уточнить, вот, ваши слова про «успешное предпринимательство и стабильную экономику», это про какой город?

- Про Киров, у меня, Денис Валерьевич, весь доклад про город Киров, - ответил глава администрации.

- Вот, что касается «успешного предпринимательства», то недавно я пытался провести координационный совет по предпринимательству с администрацией, но на него даже предприниматели не пришли, так что никакого успешного предпринимательства у нас нет, - заметил Денис Ерохин.

Неожиданно в полемику вклинилась депутат Надежда Сураева, которая поинтересовалась обучением представителей администрации в Сколково и поездкой в Дубай.

- Какие расходы понес наш бюджет на данные мероприятия? – поинтересовалась Надежда Васильевна.

Несмотря на то, что вопрос не относился к отчету, Дмитрий Осипов решился на него ответить.

- Да обучение мы действительно проходим командой города и правительства. К реализации запланировано 16 модулей, а обучение закончится в октябре 2021 года, - пояснил Дмитрий Осипов. - Промежуточные результаты нашего обучения мы ранее презентовали губернатору Кировской области.

- А по стоимости обучения? - требовала озвучить конкретные цифры Надежда Сураева.

- Вот это можете на любой комиссии запросить, - парировал сити-менеджер. - И мы вам отдельно информацию предоставим. Она не секретная, но никакого отношения к моему сегодняшнему отчету не имеет.

Проблемы нехватки педагогических кадров озвучил депутат Альберт Бикалюк, его поддержал коллега Владимир Журавлев.

- По вопросу учителей, мы про это с вами ровно год назад говорили. Вот, мы постоянно общаемся с руководством ВятГУ, а толку то от этого? Где конкретно программа, которая принята и обеспечена финансами? У нас сегодня разрыв в нехватке специалистов и с каждым годом он увеличивается, - недоумевал депутат. - Считаю, что этот год администрация ничего не делала и бездействовала.

К слову, Дмитрий Валерьевич пытался ответить на многочисленные вопросы депутатов, но, к сожалению, к этому моменту из строя предательски вышел микрофон и сказанное им растворялось в воздухе. Все это превращало заседание в трибуну для многих депутатов, которые сегодня уже активно включились в предвыборную гонку за мандаты Государственной думы и Законодательного Собрания Кировской области.