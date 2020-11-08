Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов оказался в конце рейтинга первых лиц столиц ПФО

Дмитрий Осипов был назначен на должность главы администрации города 2 июня 2020 года. Фото: admkirov.ru

Компания «Медиалогия» подготовила ежемесячный рейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за октябрь 2020 года.

Кировский сити-менеджер Дмитрий Осипов оказался в конце списка. За прошедший месяц он опустился в рейтинге на четыре позиции. Впервые кировский градоначальник оказался в рейтинге в июле текущего года на 13 строчке. В течение последующих трех месяцев Дмитрий Валерьевич стремительно «падал» вниз. На сегодняшний день он находится на 21 месте с показателем МедиаИндекса – 508.

Глава города Елена Ковалева за октябрь также потеряла четыре позиции и заняла в рейтинге 15 место с показателем МедиаИндекса - 1026. Напомним, в сентябре Елена Васильевна поднялась сразу на 11 строчек благодаря открытию новой школы в Чистых Прудах.

СПРАВКА «КП»

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, включающей более 59 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет изданий.

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