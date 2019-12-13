Школу в Чистых прудах педагоги-ветераны оценили на «отлично»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-13T18:25:09+03:00

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Сегодня, 13 декабря, Елена Ковалева вместе с депутатами Кировской городской Думы, представителями администрации Кирова, ветеранами системы образования и родителями будущих учащихся побывала в здании новой школы.

Школу в микрорайоне, который динамично развивается, начали возводить в 2018 году. Глава города Кирова отслеживала все этапы строительства, и приехала осмотреть здание в завершающей стадии.

Фото: admkirov.ru

Генеральный директор компании-подрядчика Алексей Миронов сообщил, что школу передадут департаменту образования, как только объект примут специалисты управления государственного строительного надзора. Образовательное учреждение примет учеников сразу после получения лицензии.

Для гостей организовали экскурсию по зданию, к которому уже подключили отопление. Школу в Чистых прудах построили с учетом всех современных требований и стандартов. Присутствующие осмотрели столовую, где одновременно могут обедать более 300 детей, актовый зал на 450 мест, библиотеку, медицинский блок. На каждом этаже есть фонтанчики с питьевой водой, которая проходит очистку через фильтры.

Чтобы дети могли позвонить в экстренные службы в случае чрезвычайной ситуации, на каждом этаже установлены телефоны.

Фото: admkirov.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован отдельным входом, чтобы ребята могли заниматься спортом и во внеурочное время. В комплексе расположены два спортзала и бассейн с итальянскими фильтрами. Для удобства школьников полы и скамейки устроены с подогревом. Специалист-химик постоянно следит за качеством воды.

В этом здании также находятся конференц-зал и помещение, где установлены тренажеры. Есть в новой школе и собственная лыжная база, что избавляет учеников от необходимости приносить лыжи на уроки физкультуры.

Сейчас в школу набирают учителей, приобретают мебель и необходимое оборудование.

Педагоги-ветераны оценили новое здание на «отлично», отметив, что такому развивающемуся микрорайону, как Чистые пруды, школа необходима:

- Мы рады за учителей, которые будут здесь работать.

Свое мнение высказали и родители будущих учеников, сказав, что они с нетерпением ждут открытия «новой, современной, классной школы».

- Сейчас уделяется особое внимание участию регионов в национальных проектах. Я могу с уверенностью сказать, что и этот объект по нацпроекту «Образование» построен качественно. Все сегодня сумели это оценить. Объект будет сдан в срок, - подытожила глава города Елена Ковалева.

ИСТОЧНИК KP.RU