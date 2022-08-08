Вячеслав Симаков может стать новым главой администрации Кирова

Вячеслав Симаков сейчас занимает должность заместителя главы администрации. Фото: admkirov.ru

Администрацию Кирова может возглавить его зам Вячеслав Симаков. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у врио губернатора Александра Соколова.

Глава региона прояснил ситуацию, сообщив, что Дмитрий Осипов покидает свой пост из-за нарушения антикоррупционного законодательства: сити-менеджер подписал контракт по трудоустройству своего родственника. Александр Соколов заметил, что Осипов «принял правильное решение», написав заявление об уходе по собственному желанию.

- Нарушения антикоррупционного законодательства недопустимы. Никакие прежние заслуги не позволят смягчить закон, - также добавил он.

Занять место Осипова сможет Вячеслав Симаков, ныне исполняющий обязанности замглавы администрации. 9 августа депутаты в полном составе рассмотрят этот вопрос. Александр Соколов заметил, что Симаков «сможет в сложное для города время исполнять обязанности достойно».