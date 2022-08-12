В Кирове с 13 августа временно изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

На участке проводят реконструкцию тепломагистрали. Фото: admkirov.ru

В Кирове с 13 по 17 августа перекроют улицу Преображенскую. Причина - реконструкция тепломагистрали. Как сообщили в администрации города, из-за этого изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Ходить они будут следующим образом:

- автобус № 15 - от улицы Московской по Октябрьскому проспекту до Профсоюзной, далее существующим маршрутом;

- автобус № 90 - от улицы Карла Маркса по Труда по Октябрьскому проспекту, далее существующим маршрутом. В обратном направлении: Октябрьский проспект - Розы Люксембург - Карла Маркса - далее существующим маршрутом;

- троллейбус № 8: при движении от проспекта Строителей по улице Воровского - Ленина - Профсоюзная - Карла Маркса - Октябрьский проспект до остановки «Площадь им. Лепсе», в обратном направлении - тем же маршрутом. При движении от остановки «Улица Московская» по улице Московской - Октябрьский проспект - Красноармейская, Октябрьский проспект, Московская - ОТОП «Улица Московская»;

- автобус №88 и троллейбус №14 временно прекратят курсировать.

Кировчан просят заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 августа в Кирове из-за празднования Дня физкультурника перекроют несколько участков улиц. Подробнее об этом - здесь.