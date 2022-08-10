Бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Плитко арестовали еще в апреле 2020 года, и теперь он получил свой приговор. Фото: СУ СКР по Кировской области

Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко, которого поймали на получении взятки в особо крупном размере от министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Вместе с Плитко на скамье подсудимых оказались его подельники - экс-директор КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрей Туев и его бывший зам Алексей Ушнурцев.

По сообщению областного Следкома, Плитко получил 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 25 миллионов рублей. Кроме того, ему 10 лет нельзя будет занимать должности на госслужбе. Туев и Ушнурцев получили по 4 и 3,5 года колонии строгого режима соответственно с пятилетним запретом работать на госдолжностях.

Одно из самых громких коррупционно-лесных дел завершилось. «Комсомолка» восстанавливает хронологию событий, которые привели к этой развязке.

БРАЛИ ВЗЯТКИ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Андрея Плитко арестовали еще в апреле 2020 года. Вице-губернатора региона поймали в момент получения взятки от министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Сумма составила 3,4 миллиона рублей и оказалась лишь частью взятки.

Обоих задержали, а позднее к ним присоединились Туев и Ушнурцев. Как оказалось, первые лица «Кировгослесхоза» вместе с Плитко создали ОПГ и в течение двух лет получали от предпринимателей взятки за заключение с фирмой договоров купли-продажи древесины. Во время расследования выявили 18 таких эпизодов. По ходу дела Плитко также оперативно уволили «в связи с утратой доверия». Общая сумма взятого на лапу составила более 23 миллионов рублей. Туева также обвинили в хищении чужого имущества, вверенного ему как должностному лицу.

Расследование уголовного дела длилось около полутора лет. В сентябре 2021 года дело Плитко и компании передали в суд. Приговор Шургину - 4,5 года в колонии строгого режима - вынесли в январе 2022 года. Бывший вице-губернатор и подельники продолжали ждать своей участи.

ИТОГ

10 августа суд вынес приговор. Плитко, Туева и Ушнурцева в зависимости от роли каждого в ОПГ признали виновными в совершении преступлений по следующим статьям:

- получение взятки в особо крупном размере;

- получение взятки организованной группой в крупном размере;

- хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Осужденных взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.