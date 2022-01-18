Алексей Шургин получил четыре с половиной года колонии строгого режима

Членам ОПГ, в которую входил Шургин, вменяют 18 эпизодов взяточничества. Фото: kirovreg.ru

В Кирове вынесли приговор бывшему региональному министру лесного хозяйства Алексею Шургину. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, Шургина обвинили в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Деньги он брал за подписание различных договоров с «Кировгослесхозом» - о купле-продаже древесины, аренде земельных участков и другие. Действовал он в составе ОПГ. Следователи установили 18 эпизодов преступлений. Общая сумма взяток перевалила за 23 миллиона рублей. Задержали его в момент передачи 3,4 миллиона рублей бывшему вице-губернатору области Андрею Плитко.

Свою вину Шургин признал полностью и сотрудничал со следствием, давал показания.

В итоге суд вынес приговор: четыре с половиной года колонии строгого режима. Кроме того, бывший министр не сможет занимать госдолжности и работать в органах местного самоуправления еще пять лет.