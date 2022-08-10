Бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко получил 11 лет колонии строгого режима

Бывшего вице-губернатора обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Фото: СУ СКР по Кировской области

Бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко вынесли приговор. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Вместе с Плитко на скамье подсудимых оказались Андрей Туев, экс-директор «Кировгослесхоза» и Алексей Ушнурцев - бывший зам Туева.

В зависимости от роли каждого их признали виновными по следующим статьям:

- получение взятки в особо крупном размере;

- получение взятки организованной группой в крупном размере;

- хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Суд вынес приговор: Плитко отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Ему также придется выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. Он не сможет занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.

Туев и Ушнурцев получили по 4 и 3,5 года колонии строгого режима соответственно с запретом работать на госдолжностях на 5 лет.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.