2020-04-06T23:20:01+03:00
Происшествия

Взяточников Плитко и Шургина уволили в связи с утратой доверия

Соответствующие указы в отношении бывших слуг народа подписал глава региона
Карина Нагисова
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Больше эта парочка, скорее всего, в правительстве не появится. Фото: kirovreg.ruБольше эта парочка, скорее всего, в правительстве не появится. Фото: kirovreg.ru
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Вице-губернатор и министр лесного хозяйства Кировской области действительно стали бывшими. 6 апреля губернатор региона подписал указы об увольнении Андрея Плитко и Алексея Шургина из правительства «в связи с утратой доверия».

- На данный момент ведутся следственные действия, СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело. И если в суде вина фигурантов дела будет доказана, они понесут наказание по всей строгости закона вне зависимости от ранее занимаемых должностей, - прокомментировал глава региона Игорь Васильев. Также он добавил, что уже велел провести проверки во всех госструктурах Кировской области, особенно в сфере лесного хозяйства, и доложить лично ему о результатах.

Напомним, Плитко и Шургина задержали 3 апреля в момент передачи-получения части взятки в 3,4 миллиона рублей. 4 апреля Плитко заключили под стражу, Шургина - под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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