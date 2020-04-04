2020-04-04T16:12:40+03:00
Происшествия

Шургин посидит дома, а Плитко просто посидит: суд выбрал меру пресечения взяточникам

Решение приняли по ходатайству следователей
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской областиРасследование уголовного дела продолжается. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области
Изменить размер текста:

Суд избрал меру пресечения в отношении Андрея Плитко и Алексея Шургина. Об этом сообщил Следственный комитет Кировской области.

Напомним, в 2018 году Плитко создал ОПГ, чьи участники брали деньги у бизнесменов. Местные предприниматели платили за возможность заключать договора купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом», чья верхушка впоследствии тоже села за взятки. А 3 апреля 2020 года региональных вице-губернатора и министра лесного хозяйства накрыли полиция и ФСБ в момент передачи-получения 3,4 миллиона рублей.

Суд внял ходатайству следователя. Андрея Плитко заключили под стражу. Алексея Шургина же посадили под домашний арест. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шургин посидит дома, а Плитко просто посидит: суд выбрал меру пресечения взяточникам
В апреле кировчанам принесут пособия и пенсии на дом
Кировские центры «Мои документы» начнут работу с 6 апреля по предварительной записи
В Кировской области пять дней разыскивают молодого человека
В Кировской области составили список системообразующих предприятий
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Весна вновь уйдет из города: прогноз погоды в Кирове на выходные дни
«РЖД» отменяет ряд поездов, в том числе и в Кировской области
Кировчане не смогут уехать в Татарстан и Марий-Эл из-за коронавируса
Кировские волонтеры доставляют продукты на дом
Вятка «подросла» на 9 сантиметров
Весенние субботники в Кирове пройдут без горожан
В Нолинском районе утонула четырехлетняя девочка
Пьяный 17-летний кировчанин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
Вице-губернатор Кировской области попался на взятке в размере более трех миллионов рублей
Что смотрят оставшиеся дома кировчане в видеосервисе Wink «Ростелекома»
Кировчанка потеряла 417 тысяч рублей, надеясь вернуть вклады «МММ»
В лаборатории экспертов-криминалистов кировской полиции исследуют ДНК для раскрытия преступлений
Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами
В Кирове строителя завалило кирпичами
Продление нерабочей недели в Кирове: власти сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Шитьем медицинских масок займутся колледжи Кировской области
Количество дежурных групп в кировских детсадах сократили
РСХБ первым подписал соглашение с МСХ по выдаче льготных потребительских кредитов жителям села
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
Роспотребнадзор проверил, как дезинфицируют кировский транспорт
«Решил просто покататься»: кировчанин угнал отечественный внедорожник