Шургин посидит дома, а Плитко просто посидит: суд выбрал меру пресечения взяточникам

4 Апр 2020 2020-04-04T16:12:40+03:00

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Суд избрал меру пресечения в отношении Андрея Плитко и Алексея Шургина. Об этом сообщил Следственный комитет Кировской области.

Напомним, в 2018 году Плитко создал ОПГ, чьи участники брали деньги у бизнесменов. Местные предприниматели платили за возможность заключать договора купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом», чья верхушка впоследствии тоже села за взятки. А 3 апреля 2020 года региональных вице-губернатора и министра лесного хозяйства накрыли полиция и ФСБ в момент передачи-получения 3,4 миллиона рублей.

Суд внял ходатайству следователя. Андрея Плитко заключили под стражу. Алексея Шургина же посадили под домашний арест. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU