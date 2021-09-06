Уголовное дело бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко передали в суд

Андрея Плитко задержали за получение взятки еще в апреле 2020 года. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области

В Кирове передали в суд уголовное дело в отношении Андрея Плитко, бывшего вице-губернатора области. Слугу народа обвинили в получении взятки от министра лесного хозяйства региона.

Заниматься рассмотрением дела будет Ленинский районный суд. Вместе с Плитко на скамье подсудимых окажутся Андрей Туев, экс-директор «Кировгослесхоза» и Алексей Ушнурцев - бывший руководитель йошкар-олинской компании «Кокшайский лес», занимающейся лесохозяйственной деятельностью. Представителем потерпевшего выступит Руслан Сибагатулин, возглавляющий КОГСАУ «Лесоохрана».

Согласно данным в картотеке суда, Плитко вменяют 18 эпизодов получения взятки. Двум другим подсудимым - по 17 эпизодов плюс факт присвоения и растраты имущества у Туева.

Что касается другого фигуранта нашумевшего дела, экс-министра лесного хозяйства Алексея Шургина, то его срок выступать ответчиком еще не пришел. Материалы уголовного дела поступили в суд 31 августа. Дата первого слушания пока не назначена.

Дело Шургина, передавшего взятку Плитко, направили в суд 31 августа. Фото: kirovreg.ru

Напомним, информация о задержании слуг народа поступила более года назад - 3 апреля 2020 года. Плитко арестовали за получение взятки от Шургина в размере 3,4 миллиона рублей. Причем позже оказалось, что это лишь часть взятки, а не вся сумма целиком.

Как оказалось, Плитко создал ОПГ, чьи участники с 2018 года регулярно брали денежки от различных предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом». Директора причастной фирмы (а также его зама, который почему-то не фигурирует в этом деле) задержали еще раньше - так он оказался на одной скамье с Плитко.

Высокопоставленным слугам народа через пару дней избрали меру пресечения: вице-губернатор отправился в СИЗО, министр - домой, под арест. А еще через два дня обоих уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этого количество преступных эпизодов, приписываемых Плитко и Шургину, начало нарастать как снежный ком. Общая сумма взяток, полученных бывшим вице-губернатором, перевалила за 15 миллионов рублей. Сообщение о последней поступило в июле 2020 года. Через полгода Плитко отправили домой - ждать суда.

Чего теперь ожидать подсудимым - неизвестно. За получение взятки в особо крупном размере, кою в основном и приписывают Плитко (а брал он, натурально, миллионами за раз) грозит, как максимум, от восьми до пятнадцати лет тюрьмы плюс немаленький штраф. А у него именно таких эпизодов - целых восемь. Первое слушание по делу назначено на 13 сентября.