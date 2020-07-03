Еще семь миллионов: вскрылись новые факты взяток Плитко и Шургина

3 Июль 2020 2020-07-03T17:31:31+03:00

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В деле Плитко и Шургина появились новые преступные эпизоды. Об этом сообщил Следственный комитет по Кировской области.

В уголовном деле двух бывших слуг народа на самом деле пять фигурантов: двое вышеозначенных, директор злосчастного «Кировгослесхоза» со своим замом и некое гражданское лицо. Следствие выяснило, что эта ОПГ из пяти взяточников также неоднократно брала деньги от местных предпринимателей в 2019 году. Предмет соглашения был все тот же - заключение договоров купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом». На данный момент вскрылось еще три полученных взятки на общую сумму 7 млн 150 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2020 года на взяточничестве попался директор «Кировгослесхоза», а чуть позже - его зам. В ночь со 2 на 3 апреля сотрудники регионального УФСБ накрыли вице-губернатора Кировской области Плитко в момент получения взятки от министра лесного хозяйства Шургина. Впоследствии выяснилась тесная взаимосвязь всех четверых. Сейчас расследование продолжается, на счету Плитко уже около 25 взяток на сумму примерно в 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU