2020-07-03T17:31:31+03:00
Происшествия

Еще семь миллионов: вскрылись новые факты взяток Плитко и Шургина

Региональный Следком выявил очередные преступные эпизоды в деле бывших чиновников
Ася Сорина
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В деле бывшего вице-губернатора области продолжают всплывать новые факты. Фото: СУ СКР по Кировской областиВ деле бывшего вице-губернатора области продолжают всплывать новые факты. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В деле Плитко и Шургина появились новые преступные эпизоды. Об этом сообщил Следственный комитет по Кировской области.

В уголовном деле двух бывших слуг народа на самом деле пять фигурантов: двое вышеозначенных, директор злосчастного «Кировгослесхоза» со своим замом и некое гражданское лицо. Следствие выяснило, что эта ОПГ из пяти взяточников также неоднократно брала деньги от местных предпринимателей в 2019 году. Предмет соглашения был все тот же - заключение договоров купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом». На данный момент вскрылось еще три полученных взятки на общую сумму 7 млн 150 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2020 года на взяточничестве попался директор «Кировгослесхоза», а чуть позже - его зам. В ночь со 2 на 3 апреля сотрудники регионального УФСБ накрыли вице-губернатора Кировской области Плитко в момент получения взятки от министра лесного хозяйства Шургина. Впоследствии выяснилась тесная взаимосвязь всех четверых. Сейчас расследование продолжается, на счету Плитко уже около 25 взяток на сумму примерно в 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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