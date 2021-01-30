Андрея Плитко отправили под домашний арест

Андрей Плитко работал в правительстве области с 2017 года. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 29 января, Кировский областной суд изменил меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, который на время следствия находился в СИЗО. Суд вышестоящей инстанции отправил экс-чиновника под домашний арест, сообщает ГТРК «Вятка».

Напомним, что 3 апреля 2020 года бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали при получении части взятки в размере 3 400 000 рублей. В дальнейшем следствие установило порядка двадцати фактов получения взяток от предпринимателей на общую сумму не менее 10 млн рублей. Подробнее здесь.

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