Авария произошла на трассе «Вятка». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб восьмилетний ребенок. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Напомним, авария произошла 9 августа в Мурашинском районе. На федеральной трассе «Вятка» столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Тигуан». Ранее ведомство сообщало о двух погибших. По уточненным данным, в результате ДТП скончались три человека: 8-летний ребенок, находившийся в «Ниссане», 59-летний пассажир этого же автомобиля и 76-летняя пассажирка «Фольксвагена». Пострадали четыре человека: оба водителя, мужчины 37 и 76 лет, а также 33-летняя женщина и 6-летняя девочка, находившиеся в «Ниссане».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание, которое грозит по ней виновнику - до семи лет лишения свободы.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.