В Кировской области на 20% увеличились выплаты детям-сиротам

Размер пособия увеличили с 1 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области дети-сироты будут получать увеличенные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Размер пособия на детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, повысился на 20% с 1 июля 2022 года. Для его увеличения из областного бюджета направили 24,3 миллиона рублей. Сейчас выплаты получают более 2500 юных кировчан.

- В целом в 2022 году на осуществление ежемесячных денежных выплат на содержание 2 596 детей-сирот, находящихся под опекой и в приемной семье, в областном бюджете Кировской области предусмотрено 255,1 млн рублей, - добавили в пресс-службе правительства.