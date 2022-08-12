В Кирове на перекрестке улиц Ивана Попова и Щорса изменилась схема движения транспорта

Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестка. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В Кирове с 12 августа изменилась схема проезда на перекрестке улиц Ивана Попова и Щорса. Об этом сообщает городская ГИБДД.

На светофоре, установленном на пересечении, появились дополнительные секции «Поворот налево» по улице Ивана Попова и Щорса и «Поворот направо» по Ивана Попова со стороны Чистых прудов.

Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестка, заблаговременно выбирать полосу для движения, руководствоваться ПДД и сигналами светофора.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове на несколько дней перекроют участок улицы Современной. Подробнее об этом можно узнать здесь.