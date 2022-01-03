Главные новости в Кирове с 27 декабря 2021 по 2 января 2022: стрельба у здания областной прокуратуры, найденный труп десятимесячной девочки, возможное жестокое обращение с ребенком в детсаду

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 3 января 2022 года, за окном прохладно и снежно. Погода на неделе испортится, посмотреть прогноз на новогодние выходные можно здесь. Минула еще одна неделя, а вместе с ней - и 2021 год. Предлагаем вам, по традиции, вспомнить самые громкие события прошедших семи дней.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ В ДЕТСАДУ?

В минувший вторник по пабликам и СМИ разошлось видео с воспитательницей одного из частных детских садов. Автор кадров заподозрил женщину в жестоком обращении с ребенком: утверждал, что она даже ударила малыша. На самом видео видно лишь то, как женщина утащила плачущего ребенка на обочину с проезжей части, а потом оставила его там и ушла вместе с группой. После того, как пост разошелся, Следком и прокуратура по региону начали проверку.

В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ НАШЛИ ТРУП ДЕСЯТИМЕСЯЧНОЙ ДЕВОЧКИ

Еще одно жуткое происшествие случилось в Кирово-Чепецке. В одной из квартир обнаружили тело 10-месячной девочки. Примечателен тот факт, что в момент нахождения трупа дома находились 30-летняя мать ребенка и ее сожитель. Следком и прокуратура начали проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти малышки. Как сообщили в областном УМВД, семья стояла на профилактическом учете, а родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

МУЖЧИНА УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ У КЛУБА

А утром 31 декабря Киров потрясло еще одно страшное событие: мужчина обстрелял здание областной прокуратуры. После прохожие обнаружили его труп. И вновь, разумеется, начались проверки. Полиция сообщает, что мужчина после совершенного покончил с собой. На данный момент устанавливаются причины такого поступка и личность самого стрелявшего.

УЧИТЕЛЕЙ ОТСТРАНЯЮТ ОТ РАБОТЫ

В школах учителя массово отказываются вакцинироваться от COVID-19. За это их отстраняют. Так временно остались без работы 22 педагога в 14 школах. Вместо них уроки ведут другие преподаватели. Кировчане возмущаются и негодуют, что это влечет за собой срыв учебного процесса. В свою очередь, горадминистрация заявляет, что происходящее не мешает получению детьми образования.

ГРОМКИЕ ДТП

К сожалению, ушедшая неделя была богата на жуткие аварии. Так, вечером 27 декабря в Белохолуницком районе столкнулись две встречные легковушки. В результате ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое маленьких детей, и погибли четверо.

Еще одна авария с большим количеством пострадавших случилась 2 января в Орловском районе. В результате столкновения двух встречных машин получили травмы семь человек. К счастью, все они остались живы.

Между тем в суд ушло дело по еще одному громкому ДТП, которое случилось летом у ТЦ «Макси». Двое водителей нарушили правила дорожного движения, из-за чего пострадали шесть человек. Один из получивших травмы, шестилетний мальчик, скончался позже в больнице. Вскоре виновники предстанут перед судом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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