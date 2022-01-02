В Кировской области семь человек пострадали в ДТП

Авария произошла на федеральной трассе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали семеро человек. К счастью, все остались живы. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 2 января 2022 года, в Орловском районе. На 341 км федеральной дороги «Вятка» столкнулись встречные «Шевроле Лачетти» и «БМВ». Известно, что автомобили были встречные - одна из машин выехала на чужую полосу. В результате столкновения травмы получили семеро человек: оба водителя, пассажир «Шевроле» и четверо несовершеннолетних, находившихся в салоне «БМВ». Потребовалась ли кому-либо из них госпитализация, ведомство не уточняет.

Как добавили в ГУ МЧС по Кировской области, к ликвидации последствий ДТП привлекли 24 человека и 8 единиц техники.

Всего за прошедшие дни с 31 декабря по 1 января на дорогах Кировской области произошло четыре аварии, в которых трое человек получили травмы и один погиб.