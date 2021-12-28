В Кирове 22 учителей из 14 школ отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19

Образовавшуюся из-за этого нагрузку распределили на других педагогов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове от работы в школах отстранили 22 учителей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает горадминистрация.

На днях в местных пабликах и СМИ разнеслась информация о массовых отстранениях педагогов от работы. Основной подачей был срыв учебного процесса. В мэрии спокойно заявили: да, такой факт действительно был, но получению образования детьми это не мешает. Уроки в таких классах ведут другие учителя. А всего отстранили 22 педагогов в 14 школах.

- Согласно документу на руководителей образовательных организаций была возложена обязанность организовать вакцинацию сотрудников до 10 ноября текущего года первым компонентом прививки, до 10 декабря - вторым компонентом. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических прививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, - комментирует департамент образования.