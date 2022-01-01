В Кирове на маршрут снова вышел новогодний троллейбус

Стоит отметить, что свой троллейбус Юрий Дашков украшает каждый год. Фото: https://t.me/myslivsluh999

В Кирове снова можно проехать на новогоднем троллейбусе. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Денис Пырлог.

В текущем году повезло пассажирам маршрута №3. Хотя волшебник, создающий праздничное настроение прежний - водитель Юрий Дашков.

Напомним, что и в прошедшем году Юрий вместе с кондуктором попытались сделать так, чтобы, оказавшись в салоне троллейбуса, пассажир перенесся в новогоднюю эпоху советского времени. Тогда праздничный троллейбус курсировал по маршруту №8.

Сейчас водитель добавил в салон еще и импровизированный камин, чтобы пассажиры ощущали тепло и домашний уют главного праздника года.

Стоит отметить, что свой троллейбус Юрий Дашков украшает каждый год и не только к Новому году, но и к Дню Победы.

А создать праздничное настроение помогает оригинальное оформление: для создания новогодней атмосферы Юрий включает в салоне троллейбуса музыку.