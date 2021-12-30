В Кирово-Чепецке ищут нового подрядчика, который закончит работы в сквере «Река времени»

Работы на объекте остановились осенью. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке ищут подрядчика, который завершит работы в сквере «Река времени». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Лот разместили 29 декабря, начальная цена контракта - 62 миллиона рублей.

За эту стоимость новая компания должна будет закончить реновацию сквера. Так, на территории должны появиться кафе, пекарня, амфитеатр, стела с символом города, игровая, спортивная и развивающая площадки и друге объекты. Сейчас идет этап подачи заявок на участие в конкурсе. Их прекратят принимать 28 января. Рассматривать и оценивать первые части заявок будут 31 января, вторые - 7 февраля. Известно, что подрядчик должен будет закончить работы до 30 сентября 2022 года.

Напомним, ранее работами по «Реке времени» занималась компания «Дагстройсервис». Однако подрядчик сорвал сроки, и контракт с ним аннулировали. Эта же организация занималась капремонтом школы №7, однако внезапно прекратила работы на объекте. С подрядчиком расторгли все договоры, а саму компанию внесли в список недобросовестных.