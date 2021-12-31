В Кирове мужчина обстрелял здание прокуратуры и погиб

Стрельба произошла неподалеку от здания прокуратуры. Фото: vk.com/zlo43
В Кирове мужчина устроил стрельбу у местного клуба. Позднее прохожие нашли его тело. Информация появилась в паблике «Злой Кировчанин». ВКонтакте
По словам автора поста, произошедшее увидели прохожие. Неизвестный мужчина «в годах» пришел к зданию клуба Gaudi на улице Володарского утром 31 декабря, а после открыл огонь по окнам здания напротив. Отметим, что в нем располагается областная прокуратура. Спустя некоторое время прохожие обнаружили труп стрелявшего.
По словам автора поста, информация предварительная и носит ознакомительный характер. «Сейчас на месте работают правоохранительные органы», - добавил он.
В комментариях кировчане рассуждают, что могло толкнуть мужчину на подобное.
ОФИЦИАЛЬНО
Информацию позже подтвердили правоохранительные органы. В областном УМВД «Комсомолке» отказались комментировать ситуацию, сообщив лишь, что после стрельбы мужчина покончил с собой.
Региональный Следственный комитет сообщает, что по данному случаю проводится проверка. Устанавливается точное время начала стрельбы, а также личность мужчины.
Областная прокуратура также начала проверку.