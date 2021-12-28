В Кирове воспитательницу частного детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми

В одном из городских пабликов появилось видео, которое и вызвало такой шум. Фото: скрин с видео vk.com/zlo43

В Кирове родители с утра стоят на ушах: воспитателя одного из частных детских садиков подозревают в жестоком обращении с ребенком. Видеозапись анонимно выложила в паблик «Злой Кировчанин» жительница областного центра.

- Частный детский сад на Молодой Гвардии, д.90. Посмотрите, что творят воспитатели (если их можно так назвать). До этого она ударила малыша в желтой куртке по лицу! Я включила телефон и успела заснять лишь концовку. Это беспредел! - пишет возмущенная женщина.

На кадрах видно ребенка в желтой куртке, валяющегося на земле. Одна из воспитательниц утягивает его за руку за обочину. Малыш снова валится на землю, и женщина сдается, просто оставляя ребенка лежать на снегу. Вся группа переходит через дорогу. Ребенок с полминуты лежит и плачет, пока мимо проходят равнодушные люди. Наконец встает и сам идет за уходящей группой и воспитателями.

Комментарии под видео просто взорвались обвинениями и осуждениями. Причем кировчане, традиционно, разделились на четыре лагеря. Одни обвиняли воспитателя, вторые - автора видео, третьи - родителей самого ребенка. А четвертые - третьих.

- Че за [жесть], че с людьми творится? Надо обратиться в садик и добиться, чтоб ее наказали и уволили.

- Писали бы уже, что ногами пинала, чего мелочиться.

- Уволить [воспитательницу], таких вообще к детям подпускать близко нельзя, ломают недолюди детскую психику.

- Видео сняли, а дальше-то вы какие действия предприняли сами?

- Такое бывает, когда родители не занимаются воспитанием и спихивают ребенка в детский сад, лишь бы он им не мешал. Мы же не знаем всей истории. Может он неадекватный, на других детей кидается, дерется, капризничает, орет...

- Воспитатель, конечно ужасный, и прохожие тоже. Но вы, автор, чем лучше? Увидели, что ребенка бьют, можно было быстро спуститься вниз или хотя бы в окно крикнуть, что вы снимаете видео.

- Пять раз смотрела, никак не могла разглядеть, что ребенка бьют. Да, воспитатель взяла его за руку и отнесла на обочину, чтоб не мешал проходу. Но с истеричными детьми иначе нельзя. Проорался и догнал своих. Если родители не воспитывают свое чадо, надо же как-то в чувство его привести.

В общем, комментарии на любой вкус.

Тем временем родительское возмущение очень быстро добралось до правоохранительных органов. Областной Следком начал проверку по факту возможного жестокого обращения с детьми.

- На место выехали сотрудники следственного управления, которые в ходе проверочных мероприятий выяснят все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ведомства.

Региональная прокуратура также начала проверку соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

«Комсомолка» также обратилась в этот самый детский садик за комментарием.

- Вся информация под запись передана соответствующим уполномоченным органам, - ответили нам.