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Общество29 декабря 2021 7:57

Кировский СК «Вересники» будет закрыт до полного завершения капитального ремонта крыши

Решение об этом принял суд
Алексей Романов
Алексей Романов
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Спортивный комплекс временно закрыли из-за частичного обрушения кровли манежа. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Спортивный комплекс временно закрыли из-за частичного обрушения кровли манежа. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

По требованию кировской прокуратуры суд запретил дальнейшую эксплуатацию спорткомплекса «Вересники» до завершения капитального ремонта кровли. Провести восстановительные работы обязали ООО «Газпром инвестгазификация». Об этом сообщили в надзорном органе.

Напомним, 4 апреля 2021 года, во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши. К счастью, никто не пострадал. Позже выяснилось, что обвал случился из-за ненадлежащего качества профлиста и нарушений во время строительно-монтажных работ.

По данному факту прокурор подал в суд иск с требованием временно запретить работу спорткомплекса, а эксплуатирующую газовую компанию провести ремонт кровли манежа. Ответчик подал апелляционную жалобу, однако она была отклонена. В настоящее время на объекте организованы восстановительные работы.