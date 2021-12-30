В одной из квартир Кирово-Чепецка найдено тело 10-месячной девочки: возбуждено уголовное дело

В деле сейчас разбирается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области произошло ЧП - в одной из квартир найдено тело 10-месячной девочки. О жутком инциденте сообщает региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, труп ребенка обнаружили в одной из квартир в Кирово-Чепецке. Что примечательно, в тот момент дома находились мать малышки, 30-летняя женщина, и ее сожитель. Подробности обнаружения тела на данный момент неизвестны. Кто вызвал полицию, также не разъясняется.

На место происшествия немедленно выехали следователи и следователи-криминалисты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, выясняется причина смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В областном УМВД «Комсомолке» сообщили, что семья погибшего ребенка состояла на профилактическом учете в отделе полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних при органе местного самоуправления. Родители ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Областная прокуратура также начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Действия (или бездействие) должностных лиц подвергнут должной оценке. Результаты проверки находятся на контроле ведомства.

На этом с официальной частью покончено. Что до неофициальной, то чепчане вовсю обсуждают произошедшую трагедию в городских пабликах. Так, по словам местных, ЧП случилось в одной из квартир дома по улице Луначарского.

- А где соседи были? Им что, [вату] в уши запихнули? Неужели никто крики не слышал?! - возмущается одна из жительниц Чепецка.

- Соседи везде жаловались, но их не слышали. Не надо на них наговаривать, если не знаете всю суть проблемы, - ответила ей другая.

Одна из горожанок даже написала в комментариях следующее:

- Я сегодня в ПДН об этом слышала, мороз по коже, сказали, у ребенка открытая черепно-мозговая травма, места живого нет на ней.

Примечательно, что, как было сказано выше, семья действительно состояла на учете в ПДН и привлекалась к административной ответственности. Поэтому вполне возможно, что написанное было правдой. Однако сейчас об этом нельзя уверенно судить. Так это или нет, покажет судмедэкспертиза.

В другом паблике сообщают, что мать погибшей девочки сама написала явку с повинной и уже была лишена родительских прав на двух старших детей. Официального комментария по этому поводу нет.

ДРУГИЕ СЛУЧАИ

Весь Киров помнит жуткую трагедию, разыгравшуюся в феврале 2019 года, когда в квартире по улице Щорса нашли тело трехлетней девочки. Как выяснилось много позже, в ее смерти была виновата собственная мать, 21-летняя на тот момент Мария Пленкина. Девушка оставила свою дочку одну в запертой квартире, практически без еды, с перекрытыми водопроводными кранами. Малышка умирала несколько дней, пока нерадивая мать находилась у подруги. Кировчанку в итоге признали виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью по мотиву личной неприязни, совершенном с умышленным характером. Пленкина получила 13 лет тюрьмы.

Еще один страшный случай произошел уже в мае 2021 года. Пьяный 42-летний мужчина находился в гостях у своей знакомой в квартире дома на Северной Набережной. Та вышла в магазин, ее полуторагодовалый ребенок проснулся и начал плакать, чем «мешал отдыхать» кировчанину. Мужчина несколько раз ударил малыша по голове, а после выбросил с балкона пятого этажа. Ребенок погиб. Тело заметили соседи и вызвали полицию. Кировчанина арестовали, возбудили уголовное дело. Приговор вынесли в августе: 18 лет колонии строгого режима.