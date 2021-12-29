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Происшествия29 декабря 2021 9:23

В Кирово-Чепецке в квартире обнаружили тело 10-месячной девочки

Возбуждено уголовное дело, причины трагедии устанавливаются
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке обнаружили тело 10-месячной девочки. О жутком ЧП сообщает областной Следственный комитет.

Труп ребенка нашли в одной из квартир Чепецка. Как сообщает ведомство, на момент происшествия дома находились 30-летняя мать девочки и ее сожитель. Другие подробности трагедии на данный момент неизвестны.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Сейчас причина смерти ребенка и все обстоятельства ЧП устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, отчего погибла девочка. По сообщению Следкома, также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».