Кировчанку, оставившую дочь одну на неделю, признали убийцей и вынесли приговор

Сегодня, 17 января, суд вынес приговор Марии Пленкиной. 22-летняя кировчанка бросила свою двухлетнюю дочь одну в запертой квартире практически без еды и воды на неделю. Дело, прогремевшее на весь город почти год назад, наконец получило свою развязку.

Дело Марии Пленкиной наконец можно считать завершенным. Фото: Антон Мамаев

С КЕМ ТВОЯ ДОЧЬ?

Мария Пленкина - молодая мать-одиночка. Гражданский муж бросил ее, родительница съехала, предоставив дочь самой себе… Девушка осталась в одиночестве с ребенком на руках. Каков итог? Ее дочь не дожила пару дней до своего трехлетия.

Пленкина утверждала всем и каждому: она любит свою дочь. Ее ребенок - желанный. Она хвасталась фотографиями девочки в соцсети, показывала их всем своим знакомым, рассказывала про малышку даже своему парикмахеру. Абсолютно все окружение Марии знало о ее маленькой дочке. И всем было известно, что девушка переживает тяжелые времена, ищет работу, бегая по собеседованиям. «С кем твоя дочь?» - спрашивали ее все. С ней все в порядке, заверяла Мария, она с подругой, с бабушкой, с крестной… Она под присмотром. Она не одна.

На самом же деле с малышкой никого не было. Она находилась в квартире в полном одиночестве, ожидая, пока мама вернется.

Уже после смерти малышки обнаружилась правда: не так уж и любила свою дочь Пленкина. Вскрытие личной переписки дало интересные результаты. Оказывается, Мария тяготилась свалившимся на нее бременем, утверждала, что ей тяжело быть матерью морально и материально. И даже хотела отправить малышку в детдом. Быть может, сделай она это, ребенок рос бы без матери. Но остался бы жив.

НИКТО НЕ ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Оставляя свою дочь одну 13 февраля 2019 года, Мария, скорее всего, знала: этот раз станет для нее последним. У дивана она поставила для малышки две бутылки йогурта, разделанную курицу и вскрытую упаковку сарделек. Перекрыла вентили с водой, чтобы ребенок случайно не включил краны и не залил соседей - такое уже бывало однажды. Комната девочки была самой холодной в квартире, поэтому девушка оставила включенным обогреватель. Однако и это не очень помогло - температура в помещении, где нашли малышку, оказалась чуть выше 15 градусов тепла.

Пленкиной было прекрасно известно состояние беспомощности дочери. Девочка не умела одеваться самостоятельно, не очень хорошо разговаривала, не могла раздобыть еду, открыть окна и воду. Плакала она часто, оставаясь одна, и все соседи привыкли к плачу из квартиры Пленкиной. Она знала, что никто не придет на помощь малышке. Она знала, что девочке не хватит еды на целую неделю. Она знала, что ее ребенок умрет. И сама обрекла его на смерть, абсолютно не заботясь о последствиях.

Девушка прятала лицо от камер на протяжении всего оглашения приговора. Фото: Антон Мамаев

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ЗА УБИЙСТВО

Примитивность личностной структуры, незрелость, инфантильность, крайний эгоцентризм, несформированность привязанности и ожидание особого к себе отношения и понимания. Все эти нелестные слова - лишь некоторые из всех характеристик Пленкиной. Вряд ли такой человек мог стать хорошей матерью. А по заключению экспертизы, которую суд признал достоверной, Мария абсолютно и полностью вменяема. И в состоянии аффекта она в тот момент не находилась. Она прекрасно осознавала, что делает, когда оставляла дочь одну в запертой квартире. И не пыталась исправить то, что натворила.

Когда девочка еще была жива, ее мать все так же врала всем напропалую: малышка под присмотром. А сама бегала по ночным клубам, ночевала у подруги и, по ее словам, искала работу.

Мария ушла из дома 13 февраля 2019 года. Смерть ее дочери наступила 17-18 февраля 2019 года. Девочка умирала пять дней. И, одумайся непутевая мать, ребенка можно было бы спасти. Но именно спасения девочки Пленкина и не желала.

Суд счел вину девушки полностью доказанной. Марии Пленкиной вменили убийство малолетнего с особой жестокостью по мотиву личной неприязни, совершенное с умышленным характером. Никаких тяжелых и непреодолимых обстоятельств, не позволивших девушке вернуться домой, суд не нашел.

Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной и помощь в раскрытии преступления. Молодость девушки и отсутствие отягчающих обстоятельств также пошли ей в зачет. Пожизненное заключение и смертная казнь в отношении женщин в нашей стране запрещены. Наказанием Марии станет исправительная колония общего режима и непогашенный штраф за прошлую судимость.

В момент оглашения приговора затихли все присутствующие в зале.

Суд постановил: убийца заслуживает 13 лет тюрьмы.

На оглашение приговора не пришли ни мать Пленкиной, ни ее адвокат.Фото: Анастасия РОМАНОВА

ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ?

В момент оглашения приговора Пленкина была спокойна. Голос ее был ровным, она не дрожала и как будто не боялась. То ли давно смирилась, то ли не могла осознать собственное наказание за свое равнодушие. Девушка заявила, что намерена обжаловать приговор. Однако вряд ли она может на что-то надеяться - на оглашение приговора не явилась даже ее адвокат. Не было в зале и матери Марии, будто она уже заранее все знала и отрешилась от судьбы дочери.

Слушатели были возмущены вердиктом. По их мнению, за такое жестокое убийство девушке вынесли чересчур мягкий приговор.

- Надеюсь, что прокурор подаст апелляцию, - добавила одна из неравнодушных присутствующих.

Формально, дело Марии Пленкиной еще не окончено, ведь осужденная намерена обжаловать приговор. Однако, скорее всего, ее жалоба будет отклонена - девушке дали практически максимальный срок с учетом всех обстоятельств. А раз так, то вполне можно считать, что дело, потрясшее весь город, наконец завершилось.

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