Бабушка умершей от обезвоживания трехлетней девочки: «Я не могу ни понять, ни простить»

- Как же все это произошло? Как вы нашли свою внучку?

- Я вызвала полицию и скорую, потому что… - Юлия Андреевна (имя и фамилия изменены. - Ред.) тяжело вздохнула. - Потому что поняла, что произошло непоправимое. Я находилась на тот момент на работе. Елена (дочь. - Ред.) мне позвонила, спросила, когда я заканчиваю. У меня работа сейчас невыездная, я не могу все бросить и уехать. И потом она еще несколько раз звонила, я поняла, что… что-то идет не так. Я услышала, что она [дочь] идет по улице, находится не в помещении. По дыханию понятно было, когда идешь и разговариваешь. Я спросила, где ребенок, она сказала: дома. «Почему ребенок дома, а ты не дома?» Она молчит. Ничего не отвечает. Молчит и отключает телефон. Я ей опять перезваниваю. Она мне: приедешь и поговорим, приедешь и поговорим. Ну, что я… ну, я задергалась… С ума начала сходить. Ну, и когда я у нее спросила, жив ли ребенок, потому что ее нет рядом, всякие мысли страшные. Она мне ответила, что нет.

- То есть она уже знала, что девочка погибла?

- Да… Да, я пока собиралась из дома, вызвала полицию и скорую.

- Есть разные версии, сколько дней вашей дочери не было дома и сколько девочка пробыла дома одна. Вы не знаете, когда точно мама ушла из дома?

- Материалы следствия еще не отдали на ознакомление. Это еще закрытая информация. Но пока предполагается, что не меньше шести дней. Это… это я уже понимаю, что действительно так, - голос Юлии Андреевны дрожит.

- В социальных сетях писали, что Маша выгнала вас из дома, у вас дома были конфликты, что очень часто дома кричали, девочка плакала. И соседи привыкли к такому шуму, поэтому не особо обратили внимание на крики в те трагические дни, которые могли бы спасти девочку.

- Ну, таких скандалов у нас не было, во-первых. Показания соседей я знаю. С этим меня ознакомили. Соседи утверждают в один голос, что они ничего подозрительного не слышали. А то, что я не проживала с ними, это не относится к ссорам. Периодически они у нас, конечно, бывали. Я ее ругала за отношения к жизни, за то, что иногда я приезжала, а там бывало не прибрано. Не глобально… Допустим, за какие-то такие моменты ругала.

- А как она относилась к девочке? Она ее любила? Или это все же был нежеланный ребенок, соответственно, и отношение такое было?

- Вот знаете, я же все равно постоянно общалась и с внучкой, даже если не жила с ними. Мы ездили гулять, ездили на детские праздники все эти и в детские центры развлечений. Катя не была, конечно, ни разу в синяках или еще как-то. С мамой она всегда спокойно уходила, когда я привозила их домой. Она спокойно к ней шла, не было такого, что она не хотела к маме. То есть вы меня поймите, в данной ситуации я просто не знаю… видимо, это все был обман. Я не знаю, как квалифицировать действия моей дочери! Либо относиться к этому, как полиция: статья 105, часть вторая - «Убийство»? Либо это все-таки… Но если это был обман, то это на протяжении трех лет. Я не знаю. Я не знаю! - голос Юлии Андреевны дрожит с каждым словом все сильнее. Она начинает захлебываться в слезах. - Я не могу ни понять, ни простить. [Пауза.] Почему я не замечала? Я не могу дать оценку этим действиям, своим действиям.

- Мы тоже сидим и не можем понять, как же такое могло произойти…

- Я просто понимаю, что это высочайшего класса профессионализм актерский, если до такой степени обманывать всех. Я совершенно [бабушка выделяет это слово больше всего] не знала свою дочь. Получается так.

- Скажите, а часто ли ваша дочь уходила так из дома?

- Я об этом узнала только 20 февраля, - женщина глубоко вздыхает. - До этого я не знала ни-че-го.

- Соседи в социальных сетях и журналистам многое рассказывали: что девочка долго оставалась одна, что кричала и даже выкидывала с балкона и из окон игрушки, чтобы привлечь внимание. Вы тоже об этом не знали?

- Нет. Я не знала. И соседей я видела в течение периода, когда не жила с ними. И они меня прекрасно видели. И могли бы при такой ситуации… Да я бы просто на уши подняла весь дом. Органы опеки. Полицию. Если бы это соответствовало действительности. Причем я приезжала-уезжала. Я здоровалась с соседями - они меня прекрасно знали. Мне об этом не говорили.

- Часто ли созванивались с дочерью?

- Связывались и в WhatsApp и по телефону созванивались каждый день. Приезжала я, конечно, два-три раза в неделю. Но это могло быть так, что я приеду после работы - передам деньги или продукты. Содержала их я. Она не работала.

- Она разве не работала?

- Нет…

У девушки не было постоянной работы, она лишь периодически подрабатывала за копейки в барах. Фото: социальные сети

- В социальных сетях есть видео, где она бармен или официант в какой-то «забегаловке».

- Ну, это бывало иногда в виде подработки. Потому что никто никуда брать не хотел. Тем более с маленьким ребенком, без образования. Да, периодически подрабатывала. Это все было неофициально. Но это такой образ работы: вот, человек работает - обещают одно, месяц пройдет - дадут совершенно другие деньги, на второй месяц ситуация еще хуже. Никто же не заморачивается платить деньги, которые обещали. То есть характер работы - это непостоянная работа.

- Скажите, а может, у нее был молодой человек, она была влюблена? Может, он как-то повлиял на эту ситуацию?

- Нет. Таким мы не делились. Может, кто-то и был, - Юлия Андреевна обреченно вздыхает, - но… я с ними не знакомилась.

- А отец Кати? Почему он не принимал участие в жизни дочки?

- Эта информация касается лично отца. И я не знаю, будет ли он готов, что я буду вам объяснять ситуацию. Милиции я, конечно, все рассказала. На широкую аудиторию я не решусь это сделать. И все-таки это личного характера сведения. Эти вопросы лучше задать ему.

- Когда будут хоронить Катю?

- На данный момент я не могу еще получить тело малышки, потому что у меня нет самого главного документа - свидетельства о рождении. Его выдают только маме или папе. Так как мама в тюрьме, папа жив и здоров, никому, кроме него, этот документ не дадут. Папа появится в понедельник. Свидетельство о рождении, я так понимаю, либо утеряно, либо еще как-то, потому что в квартире его не обнаружили. Сейчас меня не пускают туда, чтобы я могла посмотреть документы: квартира находится под следствием. Мне никак не разрешают туда попасть даже в присутствии полиции. Потому что есть еще какие-то следственные мероприятия, которые должны будут происходить там. Квартира опечатана - меня не пускают. Поискать сама я не могу. Поэтому, значит, при осмотре места происшествия и полиция не обнаружила этого документа. Хотя эта была их основная цель. Он существовал - я знаю это точно. Поэтому нам нужно получить копии или повторные… как это называют. Без этого в морге тело не отдают. Малышка сейчас в морге. Вот, папа объявился: сегодня его нашли, видимо, через друзей. Я просила многих об этом. Он мне позвонил и сказал, что в понедельник он обещает приехать. Мы получим этот документ, и вот тогда уже буду решать с похоронами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ МЕДИКОВ

Больше двух лет девочку не водили на обязательные приемы к врачам. Хотя, по закону, детям с года до трех лет необходимо медицинское сопровождение.

- Следствие установило, что девочка жила с матерью в условиях антисанитарии, которые не обеспечивают безопасность ее жизни и здоровью, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Медкарта ребенка была изъята, допрошены участковый, патронажная медсестра и инспектор ПДН.

Как рассказали в прокуратуре Кировской области, поскольку девочка не приходила на приемы к педиатру КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7», а участковый, сотрудники по делам несовершеннолетних, органов опеки и других социальных служб не предпринимали действий, следователи по материалам проверок возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас следователи и прокуратура разбираются, почему девочка не посещала врача и об этом никто не беспокоился.