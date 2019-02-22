Детский омбудсмен РФ - о смерти трехлетней девочки в Кирове: «Случай поражает своей жестокостью»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-22T18:47:27+03:00

Оказалось, что ребенка уже больше двух лет не показывали врачам. Фото: instagram.com

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Анну Юрьевну поразил случай, произошедший в Кирове. Она держит связь со своим коллегой из нашего региона буквально с первых минут, как появилась первая информация об этом ужасающем инциденте.

- Случай поражает своей жестокостью, - рассказала Радио "Комсомольская правда" детский омбудсмен России Анна Кузнецова. - Как можно оставить свою маленькую дочку одну? В МВД уже сообщили, что пусть это был бы ложный вызов, но подобных случаев можно было бы избежать. По-прежнему до конца неясно, что послужило причиной такого поступка.

Кстати, Анна Юрьевна в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщила, что с восьмимесячного возраста девочку перестали показывать каким бы то ни было врачам. Семья не стояла ни на каких учетах.

ИСТОЧНИК KP.RU