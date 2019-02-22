В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире

В среду, 20 февраля, бабушка пришла поздравить внучку Катеньку (все имена героев публикации изменены. - Ред.) с днем рождения. Однако ее насторожила мертвая тишина за дверями - двери были заперты, хотя предполагалось, что в этот день мама, Лена Корчемкина, устроит единственной доченьке праздник. Бабушка зашла в квартиру… и обнаружила бездыханное тело. А дальше, как в фильме ужасов. Медики констатировали смерть. Предположительная причина смерти - отравление или обезвоживание. Двухлетняя малышка несколько дней была заперта.

21-летняя мамаша просто ушла из дома, оставив девочку в квартире одну.

- В день рождения на своей странице в Instagram Лена разместила пост с фотографиями ребенка с хештегами: #сегоднятвойдень #совсембольшая #3years #мояжизнь #mylittlekris #myangel #iloveyou #будьсамойсчастливойиздоровой

20 февраля девочке могло бы исполниться 3 года. Фото: instagram.com

В комментариях мамашу поздравляли и просили поцеловать малышку. Но целовать было уже некого.

УБИЙСТВО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

Мать погибшей задержали, сегодня решится вопрос об ее аресте.

- Она обвиняется в преступлении по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», - сообщают в СУ СКР России по Кировской области. - Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Пока что точной причины смерти нет. Однако существует две версии. Девочка могла умереть либо от обезвоживания, либо от отравления. По неофициальной информации, Катюша от голода ела стиральный порошок.

В соцсетях пользователи пишут, что кировчанка оставила свою дочку умирать намеренно. Фото: instagram.com

Лена родила в 19 лет. Говорят, отец ребенка просил взять Катюшу на воспитание, но та не согласилась. Сначала с малышкой помогала бабушка. Однако Лена заявила, что места им втроем в квартире мало. И бабушка уехала от дочери и внучки. Как оказалось, зря. Соседи говорят, что если до отъезда бабушки Лена еще занималась ребенком, то после и вовсе забросила. Этот недельный загул, ставший роковым, был не первым: и раньше Лена оставляла малышку одну. Катя, чтобы привлечь внимание прохожих, выкидывала игрушки из окна дома.

Девушка любит выкладывать селфи. Фото: instagram.com

Мама кутила напропалую - в статусе в соцсетях стоит «влюблена». На фото - то в одном баре, то в другом. С букетами и без, с надутыми губками. И все это время, пока мамаша развлекалась, устраивая свою личную жизнь, Катюша сидела дома одна.

В соцсетях у матери погибшей время от времени появлялись фото с алкоголем. Фото: instagram.com

У Лены в соцсетях несколько страниц. И везде она счастливая, есть фото и с дочерью - на крестинах, с мягкими игрушками. - #моймаленькийвредныйгном#mylittlegirl#krissssss#моявселенная #любовь#счастьеесть #умничкамоя, - писала Лена в соцсетях.

Однако все слова оказались полной мишурой - «маленький вредный гном» умер в муках один в квартире, где должен был быть счастлив.

- Лена сказала, что уход за дочерью ей надоел, - пишет знакомая семьи. - Спросите, зачем тогда рожала? Отвечу: мать ее отговаривала от этого. Лена ее не послушалась. Родила. Перестала ухаживать за дочерью, периодически оставляя ее одну. Маму свою выжила из дома, ссылаясь на то, что ей якобы тесно (в «двушке», прошу заметить). Тогда мама предложила ей отдать ребенка в детский дом, раз нет ни условий, ни желания, ни средств, на что Лена лишь отмахнулась, сказав, что сама разберется. Вот как-то так все и произошло.

Часто к кировчанке и ее дочке приходили гости. Фото: instagram.com

ДРУЗЬЯ БАБУШКИ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ПОХОРОНЫ

- Дорогие друзья! Спасибо, что не остались равнодушными в такой ужасной ситуации! Спасибо за комментарии, пусть и гневные, но по-другому здесь никак. Я надеюсь, что эта история дойдет от самых глубинок до мегаполисов, взывая к ответственности новоиспеченных родителей. Тяжелее всех сейчас, конечно же, бабушке бедной девочки, которая осталась почти одна. Я знаю эту семью практически с пеленок, мама Лены - замечательная, отзывчивая, добрая женщина, которая души не чаяла в своей крошке внучке, - пишет жительница Кирова Анастасия. - Не думайте, что я написала этот пост, дабы заниматься попрошайничеством, просто человеческий фактор в таких ситуациях играет всегда лично у меня. Я неравнодушна к судьбе бедной женщины, ведь пережить такое просто невозможно. Бабушка умершей девочки не в состоянии полностью оплатить похороны. Давайте поможем ей похоронить ее единственную внучку.

По словам кировчан, девушка не сообщала своей матери о состоянии ее дочери. Фото: instagram.com

ЧТО ПИШУТ В СОЦСЕТЯХ

- Я хорошо с ней общался, - говорит Антон. - Она хороший друг. А за друга, думаю, много кто вступится. Хотя в сегодняшнем злом мире, пожалуй, тоже единицы. И честно скажу. Было такое, что и за моими детьми смотрела. И они были счастливы. Она лучший друг.

Кировчанка уходила на вечеринки с друзьями и оставляла ребенка одного. Фото: instagram.com

- Люди. Просто. Успокойтесь. Скорбим и надеемся, что сил у бабушки хватит на все. Не надо множить и без того бесконечное зло, - продолжает Антон в комментариях.

- Бабушку она просто вышвырнула из дома, сказав, что места ей дома недостаточно, - заявили близкие к семье люди. - Это был не первый раз: детские крики, скандалы, оры и т. д. Возможно, соседи подумали, что очередная истерика. Народ нынче равнодушный, как бы прискорбно это ни звучало.

- Я думаю, что она намеренно оставила ее, типа чтобы не мешала гулять с мужиками! Типа несчастный случай. Ведь могла позвонить бабушке и сказать, мол, я загуляла, сходи, дочь там одна. И малышка жива бы была!!! Но по факту нихрена так не сделала, так как она сама хотела избавиться от нее. Аноним.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- У всех детей есть индивидуальные особенности, - комментирует детский психолог Вера Ивановна. - Сначала, в принципе, малышка должна была привлекать к себе внимание, кричать, плакать. Но потом она могла понять, что усилия тщетны. В таком случае инстинкты диктуют минимум движений и голосовых усилий, чтобы сэкономить силы.

Многое в такой ситуации, по мнению психолога, зависит и от того, действительно ли девочка раньше подолгу оставалась одна.

- Даже у трехлетнего ребенка есть жизненный опыт, - подчеркивает психолог. - Был этот опыт позитивным или негативным, вот в чем вопрос. Если ребенок знает, что может кричать до ночи, но мама все равно не придет, то он и не станет звать на помощь.