2019-02-24T19:08:42+03:00
Общество

Отец погибшей в Кирове трехлетней девочки: «Я хотел забрать дочь в Питер, но мне ее не отдали»

Молодой человек прокомментировал в соцсетях смерть девочки
Анна КРЮКОВА
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Отец девочки живет в Питере. Фото: соцсетиОтец девочки живет в Питере. Фото: соцсети
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Отец погибшей от истощения малышки прокомментировал ее смерть на своей странице в соцсетях. После того, как кировчанин узнал, что его дочери больше нет, молодой человек опубликовал фото погибшей девочки в Вконтакте и написал «Моя любимая девочка, спи спокойно!»

Близкие и друзья поддержали парня и принесли свои соболезнования. «Братка, держись, мы собой…», «Прими наши искренние соболезнования… я не могу в это поверить», «Очень жаль девочку твою», - написали в ответ на фотографию пользователи соцсетей.

Однако многие кировчане считают, что отец девочки мог бы предотвратить смерть малышки. Комментарии под снимком так и пестрят вопросами: А ты куда смотрел? Почему ты ее не навещал? Как ты допустил, чтобы ребенок жил с этой ….?

В "сохраненках" в Вконтакте у молодого человека есть фотографии с дочерью. Фото: соцсети

В "сохраненках" в Вконтакте у молодого человека есть фотографии с дочерью. Фото: соцсети

В ответ на негодование местных жителей молодой человек ответил, что сейчас живет в Санкт-Петербурге и в момент трагедии он находился там же. Кроме того, отец погибшей девочки написал, что многое делал для своего ребенка и планировал забрать его с собой.

- Я дочь хотел забрать в Питер, но мне не отдали, - сообщил кировчанин. - Сказали, что напишут заявление о похищении ребенка.

К слову, бабушка горе-матери комментировать отношения ее дочери и отца ребенка комментировать не стала. Почему молодые люди расстались, и как часто кировчанин навещал свою дочь пока неизвестно.

Напомним, что 21 февраля кировчане узнали о страшной трагедии. В одной из квартир дома на улице Щорса умерла маленькая девочка. Трехлетняя малышка погибла от истощения. Мать нарочно оставила своего ребенка без еды и воды в одиночестве на неделю. Все это время девушка развлекалась и проводила время с друзьями. Погибшую кроху обнаружила бабушка погибшей девочки в ее же день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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