Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где умерла трехлетняя девочка

История о трехлетней девочке, которую молодая мать на неделю отставила одной в квартире, потрясла всю страну. Пока ребенок умирал от голода и жажды, ее мамаша ходила в клубы, встречалась с друзьями и развлекалась, как только могла. Малышка даже наелась порошка, надеясь, что это что-то съедобное. Теперь мучения девочки закончились... 20 февраля ей могло бы исполниться три года, однако бабушка нашла в этот день свою внучку мертвой.

Девушка намеренно оставила свою дочку умирать. Фото: instagram.com

Кировчане не смогли остаться равнодушными к этой истории. Жители города разыскали страницы матери ребенка в соцсетях и обрушили на нее сотни гневных комментариев. А сегодня, 23 февраля, горожане целый день в память о малышке несут цветы и игрушки к злополучному дому на улице Щорса. У подъезда кировчане зажгли свечи. У самой квартиры - посадили большого пушистого зайца. Кто-то даже принес еду. Оставил молоко, шоколадку и булку хлеба, вспоминая, какими мучительными были последние часы жизни ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693688" frameborder="0"></iframe> В Кирове, к дому, где умерла 3-летняя девочка, несут цветы,игрушки и еду.

Напомним, что о страшной трагедии стало известно 21 февраля. На следующий день после того, как ребенка нашли в квартире мертвым. Взаперти девочка провела около недели. Мать нарочно оставила свою дочку одну дома без еды и без воды. Как оказалось, ей просто надоело ухаживать за своим ребенком. Скорее всего несколько дней подряд малышка плакала. Однако соседи на это никак не реагировали, потому что девочку часто оставляли одну, и к детским крикам они уже привыкли. Сейчас мать, погубившая свою дочь, находится в следственном изоляторе. Ее арестовали в зале суда. В отношении мамаши возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

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