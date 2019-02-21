В Кирове трехлетняя девочка умерла в закрытой на несколько дней квартире

Шоковая новость моментально облетела город: в квартире найдено тело трехлетней девочки. В соцсетях сразу же появились комментарии: ребенок мог погибнуть от обезвоживания: мать оставила ее одну.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте трагедии и пообщался с соседями этой семьи. Можно ли было спасти ребенка? Были ли окружающие в курсе происходящего?

«ВЫКИДЫВАЛА ИЗ ОКНА СВОИ ИГРУШКИ»

Корчемкины (все имена и фамилии героев изменены - Ред.) поселились в доме на ул. Щорса два-три года назад. Семья, по словам соседей, была самой обычной: бабушка Юлия, мама Елена на вид 20-25 лет дочка Катя. Девочка была единственным ребенком, Елена в любую погоду садила ее в коляску и шла гулять.

- Мама Кати - симпатичная девушка, - рассказала одна из соседок. - Приличная, всегда здоровается. Видели ее с сигаретой, но пьяной она не появлялась. Жили тихо.

- Когда девочке было года полтора-два, бабушка от них уехала, - поделилась другая соседка - Елена с тех пор изменилась, они перестали гулять во дворе с другими детьми. Елена иногда пропадала на день, а то и несколько, оставляла девочку одну.

Мама могла подолгу не появляться в квартире. Катя сначала кричала и плакала, звала кого-то на помощь.

Соседи утверждают, что раньше мама постоянно гуляла с дочкой, а в последнее время все чаще отлучалась из домаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Один раз видела, что девочка выкидывала из окна свои игрушки, - поделилась продавец из магазина снизу. - Мама оставила ее в квартире, а сама ушла - видимо, ребенок пытался привлечь внимание прохожих.

По слухам, в понедельник Елена в очередной раз загуляла и не появлялась дома несколько дней. Вечером в среду в квартиру пришла бабушка, чтобы проведать родных. К тому моменту маленькая Катя уже была мертва. Прибывшие на место ЧП медики подтвердили это.

- 20 февраля в одной из квартир, расположенных на улице Щорса города Кирова, было обнаружено тело трехлетней девочки, - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. С целью установления истинных обстоятельств произошедшего, выяснения причин смерти девочки возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначена судебно-медицинская экспертиза.

Один из соседей рассказал, что на месте трагедии было 30 человек в формеФото: Евгений ДЕМИХОВ

«Я БЫ В МИЛИЦИЮ ОБРАТИЛАСЬ»

В сообществе «Стыдоба Киров» ночью рассказали, что девочка умерла от обезвоживания, проведя трое суток в запертой квартире. Следователи такую версию не подтверждают, но и не опровергают.

- Вчера тут было человек 30 в форме, - рассказал сосед семьи Корчемкиных. - Бабушка домой пришла, говорят, нашла девочку, скорую вызвала. Но поздно было.

- Я здесь живу с рождения, а они года два-три, - поделился другой сосед. - У нас с ней разница в возрасте большая, поэтому общались так, «привет - привет». Вчера вечером домой пришел, стояла машина бабушки, а до этого ее месяц не было или больше. Когда проходил мимо квартиры, она была открыта, все развалено, разбросано. Может, (сотрудники правоохранительных органов - Ред.) искали что.

Некоторые жильцы вслух задаются вопросом: бабушка маленькой Кати знала о том, что мама девочки нередко гуляет и оставляет ее одну. Почему она не могла забрать внучку к себе домой?

По словам соседей, дверь в квартиру была открыта, а вещи - разбросаны. Возможно, правоохранители что-то искали внутриФото: Евгений ДЕМИХОВ

На настойчивый стук нашего корреспондента никто не отозвался - в квартире, где произошла трагедия, стоит зловещая тишина.

- Дом у нас старой постройки, стены толстые, - сдерживая слезы, рассказала одна из соседок. - Но соседей все равно бывает слышно, особенно по ночам или поздним вечером. А что касается слухов про то, как девочка умирала - все возможно. Разве нормальная мать так смогла бы с ребенком обращаться? Удивляюсь, неужели не слышали в соседней квартире, что ребенок ревет? Я бы вот не стерпела, в милицию обратилась.

«ДАЖЕ У ТРЕХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ЕСТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ»

Пользователи соцсетей сейчас спорят о правдивости слухов. Одни утверждают, что девочка осталась одна на несколько дней и скончалась, а другие не верят в это.

- Живу в соседнем доме, - написала кировчанка. - К нам приходили, опрашивали, вдруг мы что-то знаем. Предварительно говорят, от обезвоживания умерла, следов криминала нет.

- Вброс! - поделился мнением другой пользователь. - Организм при угрозе смерти все вверх дном перевернет и найдет воду. Да и крики, плач были бы слышны, она бы всех на уши подняла.

Пользователи рассказали об этой трагедии в соцсетях. Фото: «Стыдоба Киров» vk.com/public127899605

Сейчас уголовное дело возбуждено по фактам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователи не сообщают, арестована ли мать ребенка и воздерживаются от комментариев по этому делу. Расследование продолжается.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Детский психолог Вера Лыскова, узнав об этом ЧП, не стала занимать ни одну из сторон: ребенок мог безостановочно звать на помощь, а мог и просидеть несколько дней в полном молчании.

- У всех детей есть индивидуальные особенности, - поделилась Вера Лыскова. - Сначала, в принципе, малышка должна была привлекать к себе внимание, кричать, плакать. Но потом она могла понять, что усилия тщетны. В таком случае инстинкты диктуют минимум движений и голосовых усилий, чтобы сэкономить силы.

Многое в такой ситуации, по мнению психолога, зависит и от того, действительно ли девочка раньше подолгу оставалась одна.

- Даже у трехлетнего ребенка есть жизненный опыт, - подчеркнула Вера Ивановна. - Был этот опыт позитивным или негативным, вот в чем вопрос. Если ребенок знает, что может кричать до ночи, но мама все равно не придет, то он и не станет звать на помощь.