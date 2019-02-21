В Кирове завели дело об убийстве 3-летней девочки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-21T09:44:54+03:00

В соцсетях прошел слух о том, что ребенок умер от обезвоживания

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В среду, 20 февраля, в одной из квартир дома на улице Щорса нашли тело 3-летней кировчанки. По предварительным данным, телесных повреждений на теле девочки не обнаружено. Однако следователи уже начали выяснять все детали и обстоятельства произошедшего и причины смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Уголовное дело возбуждено по фактам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Расследование дела продолжается.

В сообществе «Стыдоба Киров» ночью сообщили, что ЧП произошло в доме на ул. Щорса, 43. Автор записи предпочел остаться анонимным. Он заявил, что девочка умерла от обезвоживания: мама оставила ее одну в квартире на трое суток. Пока официальные органы не подтверждают такую версию.

ИСТОЧНИК KP.RU