«Главное - не впадать в шок»: как родителям бороться с Moмо и «Синим китом»?

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-11T14:56:47+03:00

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«Синий кит», «Розовый пони», «Беги и умри», а теперь еще и интернет-бот Momo - опасные для психики и жизни подростков игры появляются с завидной регулярностью, одна за другой. Сейчас практически все они уже запрещены на территории России, но никто не может гарантировать, что завтра детей не атакует новое смертельное «развлечение».

СПИСОК ИГР ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ

Мы уже рассказывали об истории ребенка, который пострадал от интернет-бота Момо. 9-летняя Даша (все имена героев изменены. - Ред.) случайно увидела видеоролик и стала сама не своя: теперь девочка отказывается оставаться дома одна, долго не может уснуть, выключает телевизор из розетки и пользуется старым «кнопочным» телефоном. Даша боится, что жуткая Момо позвонит именно ей, боится этого голоса.

Школьные психологи, кстати, утверждают: интернет постоянно «выдает» новые порции игр и «страшилок» наподобие Момо. Каждые три-четыре месяца список «напастей» пополняется и им приходится работать с новыми страхами детей. На то, чтобы избавить школьника от фобии, уходит несколько месяцев.

МОЛОДЕЖЬ ВЫРОСЛА НА УЖАСТИКАХ

Корреспонденты «Комсомольской правды» обратились в силовые структуры с просьбой поделиться опытом борьбы с Момо и ее аналогами. Силовики в ответ лишь развели руками: таких полномочий у них нет. Одно дело - сайт, склоняющий к экстремизму или суициду, его бы без промедления заблокировали. Интернет-бот - дело другое, практики борьбы с ним пока что нет.

Momo, конечно, жуткая, но в действительности ее не существуетФото: Виктория МИНАЕВА

Зато с Mомо успешно борются кировские старшеклассники. Для них это просто забава: почему бы не позвонить этой жуткой женщине и не вывести ее из себя? Доходит до того, что Mомо сама блокирует звонки и удаляется из переписки.

- Только дети боятся этой Mомо, - говорит десятиклассница Катя. - А мы сами ей звонили. Ну прикольно же, вылезает какая-то странная женщина на экран. Да, жуткая, но в реальной жизни ее не существует и бояться ее нет смысла. Это вы, взрослые, свою психику бережете, а молодежь на ужастиках выросла - нам это забавным кажется.

Катя признается, что несколько лет назад она играла и в «Синего кита», дошла в нем до третьего задания, но в итоге не пошла на поводу у куратора игры - разум возобладал.

ДОВЕРЯЮТ ИНТЕРНЕТУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЯМ

Сейчас интернет заполнен такими вещами, которые могут неприятно удивить даже взрослого человека. Как на них отреагирует ребенок с неокрепшей психикой, предсказать невозможно.

Боятся Momo только дети, ученики старших классов воспринимают это как забавуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Психолог Вера Лыскова считает, что защитить детей от Mомо и подобных игр могут только родители. Причем не столько запретами и нотациями, сколько пониманием и поддержкой.

- Сейчас дети доверяют интернету больше, чем живым людям, - подчеркнула Вера Лыскова. - Если надо что-то узнать, посоветоваться, то они заходят в соцсети, группы, сообщества, они могут поверить всему, что им там скажут. Это неправильно и даже страшно. Дети в итоге как будто оказываются без кожи, они ничем не защищены. И это не их ошибка - это ошибка взрослых.

Ребенок не просчитывает свои действия логически, он не готов к этому. Ему кажется: если он ничего не делал, то ничего и не произойдет. А Mомо - не тот случай, жуткая женщина может позвонить случайным подросткам, ее жертвой может стать любой школьник.

ИЩУТ ПОМОЩИ «НА СТОРОНЕ»

Вера Лыскова считает, что уход детей в игры может быть вызван проблемами в семье. Ребенку не хватает внимания и понимания, он не делится своими проблемами с родителями и ищет помощи «на стороне».

- Одними запретами и лекциями ребенка не защитить, - подчеркивает психолог. - Запретный плод, как говорится, сладок. Если закрыть школьнику доступ в интернет, он все равно найдет лазейку и будет читать, смотреть, писать и комментировать, только интересоваться он будет уже гораздо более «взрослыми» и экстремальными вещами.

Дети с легкостью верят всему, что пишут в интернете и соцсетяхФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Веры Лысковой, контролировать каждый шаг ребенка в соцсетях и интернете тоже не стоит, родителям будет достаточно знать, что в целом интересно их ребенку, нет ли у него «странных» друзей и увлечений.

- Раньше бабушки и дедушки с ранних лет рассказывали детям давно знакомые, проверенные временем сказки, - говорит психолог. - В них было сразу понятно, что хорошо, а что плохо, где добро и зло. Интернет - взрослый мир, готовить ребенка к нему нужно аккуратно и постепенно. Маленькие дети прекрасно понимают слово «нельзя», главное, чтобы оно не звучало слишком часто.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Если ваш ребенок уже столкнулся с интернет-ботом Mомо или подобной игрой, это не значит, что все закончится трагически. Вера Лыскова считает, что взрослым достаточно знать несколько простых советов о том, как вести себя в такой ситуации и как ее можно предупредить.

Совет 1. Объясните, что все это просто «фишка».

Если сам родитель не запаникует и не впадет в шок от истории с Момо, ребенок почувствует, что бояться этого не стоит.

Совет 2. Поддерживайте доверительные отношения.

Если ребенок вам не доверяет, он не расскажет вам об этой проблеме. Он будет стесняться, бояться, расстраиваться и надеяться, что справится сам. В итоге страх может окончательно захлестнуть его.

Совет 3. Будьте в курсе, чем живет ваш ребенок.

Вам неинтересно, что происходит в жизни сына или дочери? Им будет неинтересно отвечать на ваши расспросы. Чем лучше вы знаете своего ребенка, тем больше у вас шансов на то, что он поделится своими мыслями и переживаниями именно с вами, а не с кем-то другим.

Совет 4. Следите за его личным пространством.

Изредка проверяйте, что происходит в телефоне и компьютере вашего ребенка. Не стоит при этом читать каждое слово в переписке с его друзьями, просмотра «по вершкам» будет достаточно.

Совет 5. Обратитесь к психологу.

Если на фоне общения с Момо или по какой-то другой причине у ребенка все-таки появились фобии и странные увлечения, изменилось поведение, ни в коем случае не оставляйте это без внимания. Отведите его к школьному психологу или старому знакомому специалисту - они помогут найти пути решения этих проблем.