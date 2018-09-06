«Мама, лучше бы ночи не было»: пугающий интернет-бот Momo добрался до Кирова

СЕГОДНЯ 18:08 2018-09-06T18:08:05+03:00

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Пару лет назад страну потрясли истории про «группы смерти» в социальных сетях. Подростки играли в странные и пугающие игры и выполняли задания «кураторов», некоторые из таких историй закончились трагически. «Синий кит», «Розовый пони», «Беги и умри» - целая серия игр унесла жизни не одного ребенка, выполнявшего задания.

Momo - новое опасное «развлечение», пришедшее к нам из Китая и стран Латинской Америки. «Комсомольской правде» в Кирове» удалось пообщаться с женщиной, семья которой уже столкнулась с ужасами этой игры.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ТЕЛЕФОН

Инна (имена всех героев изменены - Ред.) - мама пострадавшего ребенка. Ее 9-летняя дочь Даша теперь боится оставаться дома одна и настороженно относится к технике.

- В какой-то момента Даша просто изменилась, - поделилась с «Комсомолкой» Инна. - Мы всей семьей заметили странности в ее поведении, девочка не могла находиться дома одна, особенно ночью. Даша выключала свой мобильный телефон. От звонков она не вздрагивала, но и лишний раз не брала его в руки.

Инна решила понять, что происходит с ее дочерью. Девочка долго молчала, она не могла (или не хотела) объяснить свое поведение. Все, что удалось узнать Инне - во всем виноват мобильный телефон.

- Страшный голос, - сказала девочка. - Я хочу его забыть.

Ничего необычного в телефоне дочери Инна не нашла. Тогда она открыла компьютер и продолжила свои поиски в интернете и в соцсетях. Когда женщина поняла, с чем столкнулась, ей стало не по себе.

- Ты боишься чего-то на букву «М»? - спросила она у Даши.

Даша лишь утвердительно кивнула головой. Стало понятно, что девочку пугает новая игра Momo, но никто не знал, что теперь с этим делать.

Страшная картинка, звонки, личные фото - все это буквально сводит подростков с умаФото: Виктория МИНАЕВА

ПОДРУЖКИ ПОКАЗАЛИ ВИДЕО

Хотя на самом деле эта страшная женщина с выпученными глазами - всего лишь картинка японского художника, некоторых людей она буквально сводит с ума. Momo «стучится» к ребенку в один из мессенджеров. И даже если все его звонки были заблокированы один за другим, Momo найдет чем напугать. Он пришлет ребенку его же собственные фотографии, которые никогда и нигде не были опубликованы. Как вирусу удается это делать, пока что не знают даже IT-специалисты. А опасная игра тем временем «давит» на психику все новых и новых детей.

Другой вариант: некто под видом Momo звонит жертве и угрожает ей. Скрипучий голос сообщает, что через несколько дней по этому телефону он пришлет какое-то задание, приказ. И если ты его не выполнишь, то можешь умереть.

Постепенно Инне удалось узнать у своей дочери и другие детали. Как оказалось, все началось с обычного городского лагеря для школьников.

- Однажды Даша вернулась оттуда сама не своя, - поделилась кировчанка. - Теперь я понимаю, что произошло. Оказывается, девочки постарше показали ей видео с этим Momo. Вроде бы, кто-то из интернет-блогеров рассказывал об этой игре и говорил, как он сам боится этой странной картинки. Дочь пришла домой и сразу же выключила свой мобильный телефон. Она все время боялась, что кто-то ей позвонит или напишет сообщение.

ДОЛГО НЕ МОЖЕТ УСНУТЬ

Вся семья успокаивала Дашу, мама говорила ей, что это просто злые сказки и на самом деле девочке нечего бояться. Однако убедить в этом Дашу не получалось.

- Теперь у дочери старый «кнопочный» телефон, - рассказала Инна. - Она выключает телевизор из розетки, с этим мы ничего не можем сделать. Даша ни за что не остается дома одна, кто-то из нас всегда сидит с ней, либо мы отправляем ее в гости к бабушке.

Бороться с Momo трудно, но это все-таки возможно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девочка действительно ведет себя странно. Несмотря на боязнь телевизора и звонков на телефон, Даша под присмотром взрослых заходит на интернет-сайты, интересуется какими-то забавными видеороликами. Темноты девочка не боится, но само по себе ночное время, сумерки вызывают у нее по меньшей мере неприязнь. Даша теперь подолгу не может уснуть.

- Мама, лучше бы ночи не было! - недавно сказала девочка.

К счастью, сейчас с Дашей начал работать психолог. Она постепенно возвращается к привычному образу жизни.

- Вся эта история постепенно забывается, - говорит Инна с облегчением. - У дочери плотный график, спорт, бассейн, кружки. Утром она - обычный ребенок. Может быть, ее до сих пор что-то беспокоит. Но она, по крайней мере, этого не показывает.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Специалисты утверждают, что цель всех этих игр, «групп смерти» и приказов «кураторов» - вызвать общественный резонанс, расшатать психику человека, убедить в том, что никто не сможет его защитить. «Синий кит», Momo и их аналоги - попытка вызвать «эпидемию» среди молодых людей. Психика детей и подростков не так устойчива, как психика взрослого человека.

Назвать виновных во всем этом невозможно. «Кураторы» и авторы этих игр используют самые современные технологии и шифры, всеми способами скрывают данные о самих себе. Единственный шанс защитить современных подростков - внимание со стороны взрослых людей.

Психологи утверждают, что родители должны знать, что происходит в жизни их детей и присматривать за их гаджетами - мобильными телефонами, планшетами, компьютерами. Ребенок должен понимать, что хорошо, а что плохо. Объяснить все это можно на конкретных примерах - на тех интернет-страницах, которые интересны вашему ребенку и которыми он пользуется. Также будет полезным знать, с кем подросток общается в соцсетях и что он смотрит - возможно, ваш ребенок уже сейчас интересуется новой опасной игрой.

КСТАТИ

Momo добралась и до других городов России. Наши коллеги из Новосибирска месяц назад сообщили, что этот персонаж в их городе уже набирает популярность.