В Кирове матери девочки, умершей в закрытой на неделю квартире, требуют дать 13 лет тюрьмы

Сегодня, 14 января, состоялось второе судебное заседание по делу Марии Пленкиной. Кировчанка оставила свою дочь в одиночестве на целую неделю, перекрыв в квартире воду и оставив из еды йогурт, полусъеденную курицу и упаковку сарделек. Девочка скончалась от голодания и обезвоживания.

На сегодняшнем заседании прошли прения сторон - защиты и обвинения. Присутствовали слушатели и мать обвиняемой. Первой выступила сторона обвинения. Прокурор добавила в историю некоторые факты, говорящие явно не в пользу девушки, которая сидела за стеклом, прячась от взглядов и камер.

КРАЙНЕЕ ИСТОЩЕНИЕ ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ

- Каждый год в области происходит более ста убийств, но только это достигло такого резонанса, - такими словами открыла свое выступление прокурор. И с ней трудно не согласиться - о деле Пленкиной узнали едва ли не по всей стране. Скорее всего, во многих регионах также ждут развязки громкого дела.

Обвинение кратко перечислило уже известные факты. Пленкина оставила свою двухлетнюю дочь одну в запертой квартире, почти не оставив ей еды и полностью перекрыв воду.

По словам обвинения, Мария была абсолютно спокойна, узнав о смерти дочери. Подсудимая прекрасно осознавала, что произошло, и сама призналась, что неделю не приходила к ребенку. При этом никаких эмоций на ее лице не отражалось.

В квартире царили беспорядок и темнота. Пустой холодильник в кухне и обнаженный труп девочки на диване - в одной из самых холодных комнат квартиры. Ни одежды, ни одеяла рядом не было. Как уточняет прокурор, Мария прекрасно знала привычки девочки раздеваться догола, будучи дома. А вот одеваться самостоятельно ребенок не умел…

Смерть ребенка наступила от полиорганной недостаточности, вызванной голоданием, обезвоживанием и переохлаждением. Здесь прокурор сделала паузу, чтобы уточнить один факт, прежде неизвестный. У девочки обнаружили явные признаки недоедания - вес девочки составил всего 7-8 килограмм. В ее возрасте нормальный вес ребенка должен составлять 13-16 килограмм. Медики отметили крайнее истощение малышки. Стало быть, о девочке и при жизни не заботились как следует?

Но не настолько же, чтобы уйти, бросив ребенка на неделю?

ГОЛОСА В ГОЛОВЕ НЕ ДАВАЛИ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Точной причины невозвращения Пленкиной домой нет до сих пор. Всю ту неделю, что Мария отсутствовала в квартире, она сама опутывала себя паутиной лжи и обмана. Матери врала, что дочь с подругой и обещала поцеловать дочь на ночь от любящей бабушки. Подругу же уверяла, что ребенок находится с матерью… Позже появилась еще одна версия - что с ребенком сидит некий мужчина, но назвать ни имя его, ни возраст Мария не смогла. Показания подсудимой менялись постоянно и на лету. Как только одна из версий отметалась следствием, Пленкина выдумывала новую. И, видимо, отчаявшись, пошла на крайние меры, заявив, что вернуться домой ей не позволяли голоса в голове и видения. Правда, экспертиза разбила эту версию в пух и прах: девушка оказалась абсолютно здорова и вменяема.

Помимо этого, оставлять ребенка одного для нее было привычно. Поэтому девочка мало плакала, оставшись в одиночестве в последний раз. По словам прокурора, Пленкина прекрасно осознавала, что делает. И никаких обстоятельств, способных заставить ее не приходить к дочери, у подсудимой не было.

Тем не менее, отмечает прокурор, в деле девушки есть и смягчающие обстоятельства. К ним относится явка с повинной, формальное раскаяние и частичное признание вины. Кроме того, Пленкина не замышляла убийство напрямую - она все-таки оставила для малышки еду, пусть и в незначительном количестве. Однако косвенный умысел в действиях подсудимой обвинение усмотрело четко. Мария скрывала от всего своего окружения тот факт, что ее дочь осталась в одиночестве в запертой квартире. Она вряд ли желала таких последствий, и в то же время осталась к ним равнодушной.

Прокурор подвел итог - налицо факт убийства малолетнего с особой жестокостью. Ведь малышка умирала долго и мучительно от голода, холода и обезвоживания. Основываясь на всех обстоятельствах, обвинение потребовало максимального наказания в данном случае - 13 лет и три месяца колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

Мать Пленкиной, присутствовавшая на заседании, не отреагировала на предложенное наказание никак. Лишь сказала, что надеется на справедливое решение суда.

На заседании была и мать Пленкиной, не сказавшая практически ни слова.Фото: Анастасия РОМАНОВА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ КАК СМЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

После прокурора слово предоставили адвокату. Пленкина отказалась участвовать в прениях, положившись на своего защитника. Однако адвокат, скорее всего, заранее понимала, что любые аргументы здесь будут бессмысленны, потому как звучала ее речь крайне неуверенно.

В защиту подсудимой привели следующие факты. В детстве Марии недоставало любви матери, особенно после смерти отца. Женщина употребляла алкоголь и была достаточно отстранена от дочери. Поэтому Пленкина в достаточно раннем возрасте забеременела. Родила девочку она в 18 лет. По словам адвоката, Мария искренне хотела создать полную семью, а ребенок стал для нее желанным. Об этом говорит то, что она не стала делать аборт, хотя мать и настаивала на таком решении.

Слишком рано став матерью, девушка не успела осознать свою ответственность. Незрелость, инфантильность, несамостоятельность, несформированность сознания - все эти черты внесли свою лепту. Кроме того, повлияли на ее ветреность и возраст, и недостаток теплых отношений с собственной матерью, и отсутствие жизненного опыта. Защита особо напирала на этот факт - мол, откуда ж ей знать, как правильно заботиться о ребенке, когда девушка сама толком не видела этой заботы?

Рождение девочки стало для Пленкиной праздником. Однако дальше на девушку посыпались невзгоды. Вскоре Мария осталась одна с ребенком на руках. Материальной поддержки от отца ребенка не было. Пособие на дочь приходило лишь в течение первых полутора лет, однако сумма была весьма незначительна. Мать подсудимой не отказывала в материальной помощи, однако средств не хватало. И Пленкиной, по словам защиты, пришлось искать работу. Мария - не безответственная мать, просто это была необходимость, утверждает адвокат. Она оставляла малышку в одиночестве потому, что нужно было зарабатывать деньги на семью…

По словам адвоката, девушка любила свою дочь и не желала ей смерти. Фото: instagram.com

В последние дни Пленкина просто сломалась от тягот, свалившихся на нее. Отсутствие денег, угнетающая бытовуха… Именно поэтому, по словам защиты, она не возвращалась домой: она боялась, что на нее вновь свалится бесконечная, пугающая ее круговерть. Боялась, и потому не приходила домой, где ее ждала голодающая дочь.

Девушка любила девочку, показывала всем ее фотографии, рассказывала о ней с теплом и нежностью. Она хотела надеяться, что ее дочь жива. Принимала поздравления с днем рождения малышки, звонила матери, спрашивала про празднование, про подарки… Она не желала смерти своей дочери, говорит адвокат. И, если это и притворство и лукавство, то очень тонкие, несвойственные девушке.

У Марии не было прямого умысла в убийстве - ведь она же оставила еду девочке! Пленкина якобы намеревалась вернуться на следующий день, потому оставила так мало припасов. А воду перекрыла потому, что однажды дочка, играя, открыла краны и затопила квартиру снизу…

Выдав поток то и дело повторяющихся аргументов, адвокат выдвинула ответные требования: исключить из квалификации дела «особую жестокость», прекратить преследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, напирая на явку с повинной и содействие следствию, а также малый возраст и отсутствие жизненного опыта, адвокат потребовала минимальное наказание по статье «Убийство».

Убийство? Но ведь сама Мария утверждает, что не убивала… На что и указал судья, велев адвокату согласовать линию поведения с подсудимой. После краткого перерыва защита выдвинула новое требование: заменить статью «Убийство» на «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности», и вменить минимальное возможное наказание. К слову, максимальное наказание по совокупности двух этих статей — до трех лет лишения свободы.

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОНИМАЛА, ЧТО ВЕРНУСЬ И НАЙДУ ЕЕ МЕРТВОЙ»

Здесь вновь вмешалось обвинение, заметив нестыковки. Жизненный опыт? У человека в 18 лет и в 21 год он уже совершенно разный. Материальное положение? Девушка жила в полностью благоустроенной квартире, мать помогала ей, чем могла, даже когда Пленкина работала. У них были еда, одежда, Мария щеголяла недешевым телефоном, ходила в парикмахерскую, на тренировки… Словом, пожаловаться на бедность подсудимой было трудно. Да и обсуждения праздника и подарков, по словам прокурора, говорят лишь об одном: Мария намеренно оттягивала момент, когда ей придется сообщить матери о смерти девочки. Понимала, что она придет в квартиру и увидит труп. Поведение подсудимой прокурор назвала «лживостью и неправдивостью», и понижать квалификацию преступления категорически отказалась.

Последнее слово дали самой Пленкиной. Девушка сказала, что признает вину. И расплакалась.

- Я признаю, что оставила дочь одну на долгий срок, - твердила Пленкина, заливаясь слезами. - Я не желала ей смерти, и у меня не было к ней неприязни. Я очень ее любила и делала все для того, чтобы она ни в чем не нуждалась, заботилась о ней… Я действительно не понимала, что вернусь и обнаружу ее уже мертвой…

Последним, что сказала девушка, были слова раскаяния. После этого она уже только плакала. Но это вряд ли произвело на кого-то сильное впечатление. Ведь она не проронила ни слезинки, узнав о смерти малышки, и начала горевать лишь на суде. Не исключено, что она действительно раскаивается в совершенном — но потому, что только теперь поняла, во сколько лет заключения обойдется ей нежелание быть со своей дочерью.

Теперь дело Пленкиной максимально близко к развязке. Приговор девушки озвучат 17 января.

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