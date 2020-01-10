На суд над кировчанкой, оставившей трехлетнюю дочь одну, вызвали свидетелей

10 января состоялся суд над Марией Пленкиной. Девушку судят за оставление собственной дочери в квартире на несколько дней. Дело, прогремевшее на весь город почти год назад, наконец получает свою развязку.

ОСТАВИЛА РЕБЕНКА УМИРАТЬ

20 февраля 2019 года в одной из квартир на улице Щорса в Кирове обнаружили тело трехлетней девочки. Вскоре выяснилось, что ребенок остался один по воле не случая, а собственной молодой матери, которая ушла в продолжительный загул. Девушки не было несколько дней, и ее мать, пришедшая навестить близких и поздравить внучку с днем рождения, обнаружила тело девочки. Ребенок умирал в запертой квартире семь дней без еды и воды. Говорили, что девочка от голода ела стиральный порошок.

Новость моментально облетела весь город. Случай назвали поражающим своей жестокостью. Соцсети взрывались гневными комментариями. Горожане обвиняли всех подряд: и горе-мать, и бабушку, и отца ребенка, и соседей… Девушку задержали и предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Спустя почти год над Марией Пленкиной, матерью погибшей девочки, состоялся суд. Как сообщает ГТРК «Вятка», на заседании наконец появился свидетель, и стала им подруга подсудимой. Именно у нее Мария жила, пока ее дочь умирала в квартире.

ПУСТЬ СКАЖЕТ КТО-НИБУДЬ ДРУГОЙ

Первый свидетель, близкая подруга девушки, сообщила новые подробности о подсудимой. По ее словам, Мария часто жила у нее - даже оставила у подруги зубную щетку и пижаму. Приятельнице обвиняемая врала: ребенок находится под присмотром, с ней сидит кто-то из взрослых. Сама девушка никогда не была в доме своей знакомой, и девочку ни разу не видела.

Пленкина находилась у приятельницы с 13 по 20 февраля 2019 года. Все это время она жила на деньги своей матери. Загулы же подсудимой оплачивала подруга. На вопрос, почему Мария каждую ночь в течение недели оставалась у знакомой, та ответила: ей было очень плохо, и Пленкина поддерживала ее морально.

Второй свидетель по делу, работодатель Марии Пленкиной, не смог прийти на заседание, и его показания зачитали вслух. В 2018 году подсудимую приняли на работу в кальянную на улице Московской. Как сотруднице ей дали хорошую характеристику.

ЭГОИЗМ И НИЗКОЕ ЧУВСТВО ДОЛГА

Огласили заключение психиатра подсудимой. Отмечается, что девушка по характеру инфантильна, эгоистична, склонна к самооправданию и обвинениям всех окружающих в собственных проблемах. Эмпатия и сочувствие к близким у Марии отсутствует. Однако экспертиза признала подсудимую вменяемой: у нее нет слабоумия или психических расстройств, и она способна осознавать последствия своих поступков.

Зачитали и характеристики подсудимой из школы и кулинарного техникума, в котором Мария училась на кондитера. Согласно им, девушка училась плохо и внимательной не была. Руководство учебного заведения часто вызывало мать Пленкиной на разговор. В школе Мария проучилась до девятого класса, колледж же забросила, не окончив учебу.

РАЗВЕ ЭТО СЕМЬЯ?

После слово взяла подсудимая, добавив подробностей о собственной личной жизни. Забеременев в 17 лет от своего молодого человека, она захотела создать с ним семью. Тот поначалу не хотел признавать ребенка, но потом все же сделал это. Мать Пленкиной считала, что Мария должна сделать аборт, но решение оставить ребенка приняла. Дочь она не бросила и помогала ей материально как во время беременности, так и после родов. Правда, на суд над девушкой она даже не явилась.

А вот новоиспеченный отец протягивать руку помощи отнюдь не спешил. Именно это и стало причиной разрыва отношений молодой пары: когда девочке исполнился месяц, Пленкина рассталась с молодым человеком. Однако после разрыва с отцом ребенка у девушки появился сожитель. Вместе они прожили до 2019 года, после чего разошлись из-за какой-то ссоры.

С матерью у девушки установились сложные отношения, и подсудимая ругалась с ней по любому поводу. Изначально мать и дочь жили вместе, однако после очередного скандала первая предпочла съехать на другую квартиру. Так Пленкина осталась одна с ребенком на руках. Девочке тогда был всего год от роду.

Присутствующие на заседании отмечали странную речь Пленкиной: путаница в словах и обилие незначительной информации и обстоятельств. «Бред в духе «Дома-2», - прокомментировал кто-то из них.

«Я НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА ЕЙ СМЕРТИ»

Как могла девушка оставить ребенка одного дома без воды и еды? Почему ее не было дома столько времени? Ответ, который дала подсудимая, прост до невозможности: «Не знаю. Хотела прийти утром и не пришла. Хотела вернуться каждый день, но не возвращалась. Я никогда не хотела ей смерти». И расплакалась.

Как сказала Пленкина, она хотела помочь всем, но ей не помогал никто. И ей не хотелось идти к умирающей дочери, потому как ей было тяжело — ведь ее бросил сожитель. Но, по ее словам, она запасла ребенка едой: оставила девочке йогурт, разделанную, слегка уже объеденную, курицу и открытый пакет с сардельками. Но перекрыла вентили с водой — ведь ребенок мог намочить полы. При этом сама Мария себе ни в чем не отказывала, бродя с подругой по кафе и клубам.

В соцсетях девушка часто выкладывала фотографии с дочерью, демонстрируя свою любовь к девочке. Фото: социальные сети

В ходе судебного заседания вскрывались все новые подробности по делу. Тело девочки обнаружили на диване, она лежала головой к окну, без одежды. По квартире были разбросаны игрушки и мусор. На полу рассыпан стиральный порошок. Вентили с водой были перекрыты — ребенок не мог даже пить воду. Отмечается, что комната девочки одна из самых холодных в квартире — температура в ней всего около 15 градусов.

Почему же девушка все-таки оставила ребенка одного в запертой квартире на восемь дней? Внятного ответа подсудимая дать так и не сумела. Свое выступление она закончила словами о том, что полностью признает свою вину.

После этого на девушку посыпались вопросы от обвинения. Почему не показывала ребенка медикам? Боялась прививок. Но ведь девочку нужно было показать «узким» специалистам, к примеру, кардиологу и неврологу? Не знала, что у дочери проблемы со здоровьем. Откуда мусор в квартире? В семье никогда не пользовались мусорным ведром, просто складывали отходы в пакеты. А сами пакеты девушка «порвала в гневе» после ссоры с молодым человеком. Обои, по ее словам, ободрала ее дочь.

Чем же была так занята Мария с 13 по 20 февраля 2019 года? Искала работу, ездила в клуб с подругой, помогала ей переезжать с квартиры на квартиру, выпивала алкоголь… Но не нашла времени заглянуть в собственный дом, где в одиночестве умирала от голода ее дочь.

А ведь идти от квартиры подруги до своей, по словам самой же Пленкиной, нужно было всего 15-20 минут.

Следующее заседание по делу Марии Пленкиной состоится 14 января. Суд приступит к прениям сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кирове трехлетняя девочка умерла в закрытой на несколько дней квартире

Шокирующая новость моментально облетела город: в квартире найдено тело трехлетней девочки. В соцсетях сразу же появились комментарии: ребенок мог погибнуть от обезвоживания: мать оставила ее одну (подробности)

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире

В среду, 20 февраля, бабушка пришла поздравить внучку Катеньку (все имена героев публикации изменены. - Ред.) с днем рождения. Однако ее насторожила мертвая тишина за дверями - двери были заперты, хотя предполагалось, что в этот день мама, Лена Корчемкина, устроит единственной доченьке праздник. Бабушка зашла в квартиру… и обнаружила бездыханное тело. А дальше, как в фильме ужасов. Медики констатировали смерть. Предположительная причина смерти - отравление или обезвоживание. Двухлетняя малышка несколько дней была заперта (подробности)

Отец погибшей от истощения трехлетней девочки: «Я хотел забрать дочь, но мне ее не отдали»

Отец погибшей от истощения малышки прокомментировал ее смерть на своей странице в соцсетях. Умирать от голода и жажды девочку оставила собственная мать. Молодая девушка просто решила, что больше не желает ухаживать за своей дочерью. Для того, чтобы погубить ребенка, мамаша специально неделю не возвращалась домой. После того, как кировчанин узнал, что его дочери больше нет, молодой человек опубликовал фото погибшей девочки в Вконтакте и написал «Моя любимая девочка, спи спокойно!» (подробности)

Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где умерла трехлетняя девочка

История о трехлетней девочке, которую молодая мать на неделю отставила одной в квартире, потрясла всю страну. Пока ребенок умирал от голода и жажды, ее мамаша ходила в клубы, встречалась с друзьями и развлекалась, как только могла. Малышка даже наелась порошка, надеясь, что это что-то съедобное. Теперь мучения девочки закончились... 20 февраля ей могло бы исполниться три года, однако бабушка нашла в этот день свою внучку мертвой (подробности)

От восьми до пожизненного: в Кирове мать трехлетней малышки, евшей от голода стиральный порошок, признали вменяемой

Любящая гулять и веселиться Мария Пленкина, которая в феврале нынешнего года оставила трехлетнюю дочку одну в закрытой квартире без еды и воды, скоро предстает перед судом. История, поразившая до глубины души своим цинизмом и жестокостью, скоро подойдет к завершению (подробности)