Опубликованы кадры из кировской квартиры, где от голода погибла трехлетняя девочка

Интернет-ресурс «Следак шепнул» опубликовал кадры с места смерти трехлетней девочки. Напомним, тело маленькой кировчанки было найдено в среду, 20 февраля. Девочка несколько дней находилась одна без еды и воды в запертой квартире, ела стиральный порошок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693996" frameborder="0"></iframe> В сети появились кадры с места смерти трехлетней кировчанки.Видео: Интернет-ресурс «Следак шепнул» @sledak_shepnul

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» соседи семьи Корчемкиных (имена и фамилии изменены - ред.) говорили о том, что сотрудники правоохранительных органов, открыв квартиру, застали в ней бардак.

В СУ СК России по Кировской области рассказали, что мать с ребенком жили в антисанитарных условиях, без необходимого питания и медикаментов. 21-летняя кировчанка не исполняла свои обязанности по воспитанию девочки, с декабря 2016 года ее ни разу не показывали врачам. Кировчанка задумывалась о том, чтобы сдать дочку в интернат.

Маму погибшей девочки не стали помещать в одиночную камеру СИЗО. Фото: социальные сети

Елену задержали в этот же день, когда обнаружили тело ее дочки. 22 февраля Ленинский районный суд вынес вердикт: пока идет следствие, 21-летняя Елена будет находиться в СИЗО. На горе-мамашу возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней с особой жестокостью». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Маме погибшей девочки назначили психиатрическую судебную экспертизу, чтобы определить ее психическое состояние. Расследование продолжается.

Отец ребенка сегодня приехал в Киров, чтобы сделать копию свидетельства о рождении и забрать тело маленькой Кати из морга. По словам молодого человека, ранее он пытался забрать девочку к себе, однако в ответ ему пригрозили заявлением о похищении ребенка.

Отец дорожил фотографиями маленькой Кати - некоторые снимки находятся в его «сохраненках» в Вконтакте. Фото: социальные сети

А бабушке малышки помогли собрать более 18 тысяч рублей на прощание с внучкой. На днях кировчанка приступит к организации похорон.