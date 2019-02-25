Мать погибшей от голода двухлетней девочки не посадили в «одиночку»
Маму умершей от голода и обезвоживания девочки арестовали и посадили в камеру к шестерым задержанным. Девушке уже назначили представителя ее интересов в суде от Адвокатской палаты Кировской области. Об этом «Комсомолке» сообщил инсайдер.
Напомним, что трагедия произошла 20 февраля. Бабушка Юля (все имена изменены. - Ред.) пришла поздравить свою внучку с трехлетием и обнаружила ее мертвое тело на полу в квартире. Девочка умерла от голода и обезвоживания. Мать оставила ребенка одного в квартире больше чем на шесть дней: от голода маленькая Катя ела стиральный порошок.
Горе-родительницу арестовали 22 февраля после заседания в зале Ленинского районного суда. Адвокат девушки отказался разговаривать с нами.
А пока мать давала показания, кировчане массово стали приносить игрушки, цветы и даже еду к дому, где умерла Катя, не дожив до своего трехлетия.
Отец девочки сегодня приехал в Киров, чтобы сделать копию свидетельства о рождении и забрать тело дочери из морга. Дата прощания и похорон пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU