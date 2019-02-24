2019-02-24T12:49:41+03:00
Общество

Бабушка погибшей трехлетней девочки проходит потерпевшей в рамках уголовного дела

Об этом «Комсомолке» сообщила сама кировчанка
Анна КРЮКОВА
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Девочка умерла от обезвоживания. Фото: социальные сетиДевочка умерла от обезвоживания. Фото: социальные сети
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В рамках уголовного дела по статье УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью» бабушка погибшей девочки проходит потерпевшей. Об этом «Комсомолке» сообщила мать 21-летней девушки, которая на неделю заперла свою трехлетнюю дочку в квартире.

Сама горе-мамаша находится сейчас в Следственном изоляторе №2 Кирова. Девушку арестовали прямо в зале суда. В СИЗО она проведет 2 месяца.

Напомним, что 20 февраля кировчанка обнаружила в квартире на улице Щорса тело своей внучки. Как оказалось, мать девочки умышленно оставила своего ребенка взаперти на неделю. Также 21-летняя девушка специально перекрыла в помещении краны и оставила малышку без еды.

В субботу, 23 февраля, неравнодушные кировчане принесли к дому, где погибла девочка цветы, игрушки и еду. Также жители города зажгли рядом с подъездом свечи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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