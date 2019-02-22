Кировчанку, оставившую свою дочь на неделю умирать одну в квартире, арестовали
Ждать приговора по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью» она будет в СИЗО
Приговор 21-летняя мать будет ждать в СИЗО. Фото: СУ СКР России по Кировской области
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21-летнюю кировчанку, которая ушла из дома на неделю, оставив двухлетнюю дочь, арестовали в зале суда. Окончательный приговор она будет ждать в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Горе-мамаша ушла в загул за несколько дней до того, как девочке должно было исполниться три года. Тело ребенка нашла бабушка, которая зашла поздравить малышку с днем рождения. Она вызвала медиков и полицию.
Детский омбудсмен РФ, узнав об этом ЧП, заявила: «Случай поражает своей жестокостью. Как можно оставить своего ребенка одного?!» Она также сообщила, что девочку давно не показывали врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU