Кировчанку, оставившую свою дочь на неделю умирать одну в квартире, арестовали

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-22T16:24:52+03:00

Ждать приговора по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью» она будет в СИЗО

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21-летнюю кировчанку, которая ушла из дома на неделю, оставив двухлетнюю дочь, арестовали в зале суда. Окончательный приговор она будет ждать в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Горе-мамаша ушла в загул за несколько дней до того, как девочке должно было исполниться три года. Тело ребенка нашла бабушка, которая зашла поздравить малышку с днем рождения. Она вызвала медиков и полицию.

Детский омбудсмен РФ, узнав об этом ЧП, заявила: «Случай поражает своей жестокостью. Как можно оставить своего ребенка одного?!» Она также сообщила, что девочку давно не показывали врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU