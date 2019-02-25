Бабушка погибшей от истощения внучки записала видео-благодарность кировчанам, которые перевели деньги на похороны ребенка

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-25T15:19:30+03:00

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Бабушка умершей от истощения двухлетней девочки записала видео-обращение к помогавшим ей людям. Запись опубликовала подруга семьи на странице матери двухлетней девочки.

- Я являюсь матерью Елены (все имена изменены - Ред.), которой на данный момент вынесена квалификация по статье 105 части 2 «Убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью» , - начала обращение бабушка Кати. - Я хочу передать огромную благодарность людям, оказавшим материальную поддержку в связи с убийством моей внучки моей дочерью. Я хочу подтвердить информацию о том, что деньги действительно переводились не на расчетные счета с моим именем, а через карты директора моего предприятия и через карту Анастасии Мышкиной. Это правда, денежные средства переданы мне лично в руке. Конкретно Анастасия Мышкина передала мне 18 500 рублей. Эти деньги уйдут все на организацию похорон, которыми я начну заниматься с завтрашнего дня, 25 февраля, при наличии разрешения.

Напомним, что трагедия произошла 20 февраля. Бабушка Юлия Андреевна обнаружила на полу квартиры своей дочери труп внучки, который должно было исполнится три года. Как стало известно, мать ребенка ушла в недельный загул, заперев свое дитя в квартире. Девочка от голода ела порошок, но до воды добраться так и не смогла: умерла от обезвоживания.

«Комсомолка» позвонила Юлии Андреевне и узнала, что ее дочь сама призналась матери по телефону, что маленькая Катя мертва.

- Дочь несколько раз звонила, я поняла, что… что-то идет не так. Я услышала, что она [дочь] идет по улице, находится не в помещении. По дыханию понятно было, когда идешь и разговариваешь. Я спросила, где ребенок, она сказала: дома. «Почему ребенок дома, а ты не дома?» Она молчит. Ничего не отвечает. Молчит и отключает телефон. Я ей опять перезваниваю. Она мне: приедешь и поговорим, приедешь и поговорим. Ну, что я… ну, я задергалась… С ума начала сходить. Ну, и когда я у нее спросила, жив ли ребенок, потому что ее нет рядом, всякие мысли страшные. Она мне ответила, что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU