От восьми до пожизненного: мать, оставившую умирать трехлетнюю дочь на пять дней без воды и еды, признали вменяемой

Любящая гулять и веселиться Мария Пленкина, которая в феврале нынешнего года оставила трехлетнюю дочку одну в закрытой квартире без еды и воды, скоро предстает перед судом. 23-летняя мамаша отправилась к подружкам, друзьям и по кабакам, где веселилась пять дней, пока ее ребенок умирал в страшных мучениях, от голода пытаясь есть даже стиральный порошок. А пока малышка мучилась, мамаша принимала в соцсетях поздравления с днем рождения дочери, называя ее ангелом и светом всей своей жизни. История, поразившая до глубины души своим цинизмом и жестокостью, скоро подойдет к завершению. Пленкиной была назначена психиатрическая экспертиза. И женщину, которая обрекла собственного ребенка на страдания, признали вменяемой. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. Вменяемость означает только одно - мамаша осознанно оставила малышку, перекрыв все краны дома, прекрасно понимая, что холодильник пуст и ребенку будет нечего есть и пить. Через несколько дней маленькая девочка умрет от голода и обезвоживания. Умрет мученической смертью. В том случае, если бы Пленкина была признана невменяемой, она была бы отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Пленкиной грозит от восьми лет до пожизненного срока. Фото: личная страница соцсети. Мария ПЛЕНКИНА

- Следователями изъята и осмотрена медицинская карта малолетней девочки, допрошены свидетели, участковый уполномоченный и инспектор ПДН, запрошены и получены сведения обо всех сообщениях, поступивших от соседей, а также от иных лиц, о возможных преступлениях и происшествиях в отношении ребенка, - сообщили в ведомстве. - Также допрошены бабушка погибшей, отец ребенка, все соседи, проживающие в доме, подруги обвиняемой, которые, в том числе, рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соответствующие социальные учреждения.

Расследование уголовного дела подходит концу. Судить Пленкину будут по пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ» Убийство малолетнего с особой жестокостью». Наказание – от восьми до двадцати лет лишения свободы. Пленкина может оказаться за решеткой пожизненно – такое наказание предусматривает санкция статьи.

Это не единственный случай, когда родители в Кирове жестоко расправлялись со своими маленькими детьми. Еще один инцидент произошел в августе. Мать, уйдя в загул с несколькими мужчинами, зарезала ножом своего двухлетнего сына, потому что тот плакал и мешал женщине развлекаться.