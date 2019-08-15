«Наливала пиво в бутылочку»: «Комсомолка» узнала подробности об убийстве 2-летнего мальчика

Страшное преступление произошло 14 августа в обычной двухэтажке на окраине города. Приличного вида дом расположился между пятиэтажек, заводов, недалеко от крупного городского предприятия. Обычная окраина: делаешь шаг с центральной улицы и попадаешь в маленький параллельный мирок, где все друг друга знают.

В этом доме произошло поражающее жестокостью убийствоФото: Евгений ДЕМИХОВ

ВЕЗДЕ ВОДИЛА С СОБОЙ

Знают здесь и 29-летнюю девушку с двухлетним малышом. Она - частый гость в одном из домов на улице Дружбы. Хозяин квартиры, в которую она нередко приходила для распития, - ее друг. Наверное.

- Ребенка всегда водила с собой, - рассказала соседка. - Не знаю, может считала, что так она выглядит ответственной матерью. Хотя, поговаривают, что на пьянках ребенку в бутылочку вместо молока - пиво. Чтоб спал крепко и не мешал. Ведь она там с мужиками. Меняла их как перчатки.

В тот злополучный день мать с двухлетним ребенком заявилась в дом на Дружбе не одна. Около четырех часов она пришла в компании трех мужчин: хозяина квартиры и двух местных жителей. Заперлись в квартире и до позднего вечера распивали.

Мать всюду водила с собой двухлетнего сына. Фото: vk.com

ЛОМАЛИ ДВЕРЬ

Маргинальная попойка закончилась убийством ребенка. Соседи до сих пор в недоумении: как пьяные головы до такого додумались? Второй вопрос тянет уже на детективное расследование: кто вызвал полицию?

- Не верю, что четыре взрослых человека, когда бухают, будут вести себя тихо, - рассуждает жительница дома. - Но соседи говорят, что никто не шумел. Тогда кто вызвал полицию? Ведь сначала приехала их машина вместе со «скорой», а потом МЧС - дверь взламывали. Если вели себя тихо, значит, кто-то из них и позвонил.

Но выводили всех четверых в абсолютном «неадеквате». Говорить что-то могли, но вряд ли сообразили бы позвонить куда-то. Остается версия, что кто-то из жильцов дома умолчал о том, что вызвал полицию из-за шума. Но она, скорее всего, так и останется версией.

Сейчас квартира опечатана, на ней видны следы взломаФото: Евгений ДЕМИХОВ

СТОЯЛА НА УЧЕТЕ

Кировчане негодуют - как же могла мать идти на попойку с малышом? А вот здесь, пожалуй, ответ кроется в словах соседки (про «ответственную мать») и в комментариях полиции.

- Она стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Сотрудники регулярно проводили с ней индивидуально-профилактическую работу.

В общем, мамаша хотела показать всем, какая она ответственная и заботливая. Тогда отчего и второго, пятилетнего, ребенка с собой не брала? Люди бы видели, что она идеальная мать, которая ни на секунду не отходит от своих детей.

Можно было бы понять такую маму, которая водит ребят с собой на работу или к подругам, у которых тоже есть дети. Но эта женщина знала, куда идет. И знала, что есть родственники, у которых малыша можно оставить на вечер: мать, сестры (наверное, старший ребенок и находился у них в тот день).

О маргинальных наклонностях девушки (в отличие от того, что она «хорошая мать») знали практически все. Она ходила «в гости» не только в этот, но и в соседний дом. А еще любила посидеть в уютном местечке за гаражами, где круглосуточно торгуют «шкаликами» и другим спиртным. Тогда почему же никто не отреагировал?

Местные знают, что в магазинчике нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями (назвать это алкоголем язык не поворачивается). Здесь же и обустроена «беседка»Фото: Евгений ДЕМИХОВ

ГЛАВНАЯ ПОСТРАДАВШАЯ

Мать ребенка, скорее всего, будет фигурировать в деле как потерпевшая. Главный подозреваемый - один из тех мужчин, с которыми девушка весело проводила время. Его (как и всех остальных, кроме матери) из дома выводили в наручниках. На него и завели уголовное дело за убийство малолетнего.

- Мать погибшего ребенка должна бы быть признана потерпевшей, но... в данном случае ее надо лишать прав. Родительских, - комментирует ужасающий случай юрист Ярослав Михайлов. - Она не могла не понимать, что идет в место, где будет пьянка, но относилась к этому безразлично. Основания все есть. На подобные факты надо жестко реагировать. К сожалению, полиция не всегда принимает все должные меры по фактам, связанным с угрозами жизни и здоровью детей.

Если полистать соцсети, то видно, что подобные мысли посещают многих кировчан. Горожане считают, что наказывать надо не только того, кто восемь раз ударил ребенка ножом, но и саму мать. Ведь знала же!

ПОПАДУТ ПОД РАЗДАЧУ

Многие кировчане после этой жестокой истории вспомнили о событиях полугодичной давности, когда 21-летняя Мария Пленкина заперла свою трехлетнюю дочь одну в квартире, а сама на неделю ушла к подругам. Расследование дела все еще идет. Недавно девушке продлили срок задержания до 19 октября. Сейчас она находится в Москве. В скором времени специалисты проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут известны уже в сентябре. Тогда станет понятно, в каком состоянии мать совершила столь ужасный поступок.

Августовский случай поставил на ноги всех силовиков. Следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы. Выясняют. Подключилась и областная прокуратура. Она взяла ход расследования уголовного дела под свой контроль. Будут проверки. В первую очередь, как было в случае с Пленкиной, спросят с участкового уполномоченного полиции, врачей местной больницы и с членов комиссии по делам несовершеннолетних.

Каким бы ни был исход этого дела, кто бы ни понес наказание, мальчика уже не вернуть.

МЕШАЛ ОТДЫХАТЬ

Практически спустя сутки после этой трагедии стало известно, кто мог убить ребенка. Первоначально под подозрением был один из собутыльников матери. Но позднее она дала признательные показания.

- К смерти ребенка причастна его мать, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.

Показания свидетелей, а также улики только подтверждают слова матери. Видимо, на этот раз бутылочки с пивом не было...