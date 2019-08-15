2019-08-15T13:07:14+03:00
Происшествия

8 ножевых: в Кирове мать привела 2-летнего сына в гости к друзьям, где его убил собутыльник

Ужасный случай произошел в одной из квартир областного центра
Илларион СКУРАТОВ
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На этом месте силовики нашли тело малыша. Фото: СУ СКР по Кировской областиНа этом месте силовики нашли тело малыша. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Нельзя было и вообразить себе чего-то более жесткого, чем история, произошедшая полгода назад - в феврале, когда 21-летняя мать решила избавиться от своей дочери, заперев ее одну в квартире. Но то, что произошло вчера, 14 августа, в одной из кировских квартир, не поддается никакому логическому объяснению.

СТОЯЛА РЯДОМ И СМОТРЕЛА

В одном из домов на улице Дружбы произошло жестокое и бесчеловечное убийство. Сухие данные следователей не раскрывают в полной мере ужаса того, что случилось в этот вечер.

- Найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, - пишет СУ СКР по Кировской области. - Проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. На теле ребенка найдено несколько ножевых ранений.

Восемь. Восемь ножевых. Так сообщают другие источники. И кровавая лужа на линолеуме в квартире это только подтверждает.

Конечно, подозреваемый был быстро найден. 41-летний мужчина, знакомый матери малыша. В момент совершения преступления он был пьян. Его задержали. Подозревают в убийстве малолетнего.

Конечно, спустя считанные часы после преступления сложно сказать однозначно, кто виновен, а кто нет. Но из сухих данных следствия возникают только новые вопросы. Где в это время находилась мать? Употребляла ли она спиртное в тот вечер? Могла ли защитить своего ребенка?

Мать привела с собой ребенка на застолье с двумя мужчинами. Фото: vk.com

Мать привела с собой ребенка на застолье с двумя мужчинами. Фото: vk.com

ЗАСТОЛЬЕ

Слухами обрастает любая громкая история. С момента убийства прошло 12 часов, а по сети уже ходит фотография матери. И даже поговаривают, что во время жестокой расправы (хотя была ли это расправа? Скорее, алкогольное сумасшествие) мамаша стояла рядом и наблюдала.

Как сообщают неофициальные источники, вечером 14 августа 29-летняя мать взяла своего сына в гости к друзьям, двум мужчинам, в ту самую квартиру на Дружбе. Втроем они распивали спиртное. А потом произошло страшное.

И даже если мать совсем ни при чем (хотя, как тут можно быть ни при чем?!), к ней остаются все те же вопросы: зачем повела с собой ребенка? Почему ничего не предприняла? Кстати, это второй ее ребенок: первому малышу исполнилось пять лет. Где он находился в то время, пока мамаша пила, еще предстоит выяснить. Прокуратура начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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