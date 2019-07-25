Марию Пленкину в августе отправят на психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-25T13:58:57+03:00

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Прошло уже полгода с тех пор, как в одном из кировских домов произошел жуткий случай. 22-летняя мать ушла к подругам, закрыв своего ребенка одного в квартире. Расследование продолжается, и девушка даже частично признала себя виновной. Но остался еще один важный момент - психиатрическая экспертиза. Нужно проверить мать на вменяемость. Планируется это сделать в августе, а до тех пор девушка будет находиться в СИЗО.

Но у кировчан остались и другие вопросы по этому делу. Один из них: могли ли близкие девушки (мать или ее подруги) знать о том, что ребенок остался дома один на неделю?

- Если бы были такие подозрения, то их бы уже давно предъявили, - отметил руководитель отдела криминалистики Павел Розуван. - В этом случае у бабушки может быть какая-то ответственность с моральной точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU