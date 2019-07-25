Вещдоки и мотивы: о чем кировские следователи беспокоятся на работе

Один следователь может параллельно вести до семи дел. И в каждом из них нужно разобраться - выяснить мотивы и цели, найти подозреваемых. Нельзя ничего упустить, поэтому следователи могут считаться одними из самых организованных людей. 25 июля работники следственных органов отмечают свой профессиональный праздник. Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Александр Воеводин и руководитель отдела криминалистики Павел Розуван рассказали о некоторых интересных деталях своей профессии.

КРИМИНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Отдел криминалистики СУ СКР по Кировской области - один из самых больших в ведомстве. В нем работает 12 следователей-криминалистов, 2 эксперта-экономиста, 1 эксперт-полиграфолог, замруководителя и руководитель. Главная цель их работы - оказание методической и практической помощи следователям на местах происшествий. Криминалисты занимаются преступлениями против личности и половой неприкосновенности. Это уже накладывает определенный отпечаток - слабонервным здесь не удержаться. Да и требования к сотрудникам отдела предъявляются очень высокие. Помимо знаний о последовательности изъятия вещественных доказательств с места преступления и очередности проведения экспертиз, криминалисты должны иметь большой опыт работы - 10-15 лет.

- На помощь специалистам нередко приходят технологии, - отметил Павел Алексеевич. - Во время поисковых работ часто используется квадрокоптер, задействуем также тепловизор, оптик-2 (специальный прибор для поиска скрытой электроники), различные виды металлоискателей и даже магнитные грабли. Вся эта техника способствует раскрытию преступлений, но основную нагрузку все же берет на себя следователь.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Криминалистам приходится работать в архиве. Это делается для того, чтобы раскрыть преступления прошлых лет. За год удается раскрыть от 50 до 80 преступлений, предварительное следствие по которым ранее приостанавливалось, в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. Ежегодно следователи привлекают к уголовной ответственности 3-4 лица, совершивших убийства, около 7 лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности граждан и иные преступления.

- В том году раскрыли преступление по факту совершения насильственных действий сексуального характера, - рассказал Павел Розуван. - Оно произошло в 2013 году в Кирове. Мужчина зашел за девушкой в лифт и остановил его между этажами. Угрожая ножом, заставил раздеться. Когда один из жильцов дома вызвал лифт, преступник скрылся.

Его так бы и не нашли. Ведь о злоумышленнике было известно очень мало: девушка заметила только татуировку на шее и рассказала, что мужчина, ожидая жертву, курил сигарету. Следователь, который выезжал на место преступления, изъял несколько окурков. С одного из них выделили генотип предполагаемого преступника, который занесли в федеральную базу данных. Спустя некоторое время пришла информация о том, что предполагаемый преступник отбывал наказание за другое преступление в одной из колоний на севере страны. А дальше дело нехитрое: кировские следователи обратились к коллегам из той местности, где находился предполагаемый злоумышленник, и выяснили, что у него на самом деле была татуировка. Когда предъявили обвинение, преступник даже не стал отпираться. Генетическая экспертиза дает почти 100% результат.

Обычно самая активная работа ведется в первые два-три дня. Назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели, но случается, что работа над делом останавливается - преступника не могут найти. В этом случае по прошествии определенного срока дело вместе с вещдоками помещают в архив. А криминалисты время от времени, что называется, «стряхивают с них пыль»: смотрят, какие современные экспертизы можно провести. Раньше, например, преступника нельзя было определить по запахам, а сейчас для этого есть специальные методики.

ГРОМКИЕ ДЕЛА

Оставила умирать

Прошло уже полгода с тех пор, как в одном из кировских домов произошел тот самый случай. 22-летняя мать ушла к подругам, закрыв своего ребенка одного в квартире. Расследование продолжается, и девушка даже частично признала себя виновной. Но остался еще один важный момент - психиатрическая экспертиза. Нужно проверить мать на вменяемость. Планируется это сделать в августе, а до тех пор девушка будет находиться в СИЗО.

Но у кировчан остались и другие вопросы по этому делу. Один из них: могли ли близкие девушки (мать или ее подруги) знать о том, что ребенок остался дома один на неделю?

- Если бы были такие подозрения, то их бы уже давно предъявили, - отметил Розуван. - В этом случае у бабушки может быть какая-то ответственность с моральной точки зрения.

Младенцы в Зубаревском лесу

Еще одна новость потрясла Киров весной нынешнего года. Очевидцы нашли тело новорожденного в Зубаревском лесу. Многие сразу же стали припоминать аналогичный случай, произошедший в 2017 году.

- Методика по таким делам отработана, - рассказал руководитель отдела криминалистики. - Проводим проверки в роддомах, женских консультациях по всей области. На данный момент назначены более 20 генетических экспертиз с целью установления матери. Дело еще не раскрыто, поэтому о связи с 2017 годом говорить преждевременно.

Кстати, когда в подобных ситуациях матерей находят, то выясняется, что мотивировки у них, как правило, не бывает. Это можно связать с переменами в гормональном фоне и психологическим состоянием после родов, когда женщина может совершать не совсем обдуманные поступки.

СПРАВКА «КП»

Павел Розуван с детства видел как работает его отец - сотрудник ОВД. Потому и решил идти по его стопам. В 1998 году поступил в школу милиции. С 2004 по 2007 год работал следователем в прокуратуре. В 2007 году перешел из прокуратуры в Следственный комитет при прокуратуре. С 2011 года, когда СУ СКР стал самостоятельным органом, проходил службу в отделе процессуального контроля. Спустя пять лет был назначен на должность руководителя отдела криминалистики, которую занимает и по сей день.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ

Взятки, коммерческие подкупы, злоупотребления, мошенничество, присвоение и растрата. Все эти преступления не оставляют материальных следов. Они совершаются без крови и насилия.

- Они в подавляющем большинстве выявляются оперативным путем, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Александр Воеводин. - Существуют определенные методики для документирования преступления, которыми пользуются оперативные сотрудники правоохранительных органов. Следователи получают материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. После чего могут выяснить, были ли еще какие-то неучтенные факты и уже на этой стадии выявить дополнительные эпизоды коррупционной направленности следственным путем. В данном случае работа идет плечом к плечу с оперативниками.

Неочевидность коррупционных проявлений осложняется поиском злоумышленников. Необходимо изучить большое количество документов и установить множество косвенных обстоятельств, которые бы указывали на преступление: переводы денег с карты на карту, свидетели или совершение крупных покупок.

Кстати, привлечь к ответственности могут и того, кто давал взятку. Правда, в этом случае можно избежать наказания. Например, если взяткодатель добровольно сообщил о преступлении, или деньги у него вымогали, а также если человек поспособствовал раскрытию преступления.

ГРОМКИЕ ДЕЛА

Пять эпизодов взятки

В январе главу Малмыжского района Валерия Константинова задержали по подозрению во взятках. По некоторым данным, в деле фигурировали суммы от 15 до 100 тысяч рублей. Он получал «подарки» в знак благодарности от предпринимателей. До недавних пор были известны только четыре случая, а недавно из местного следственного отдела поступила информация о пятом эпизоде. Пока подробности не разглашаются.

Громкое увольнение

В середине июля этого года главу спортивной школы «Юность» Дмитрия Логиновского задержали при получении взятки в сумме 84 тысячи рублей. В этом случае, как и в предыдущем, фигурировала некая договоренность с предпринимателями. По версии следствия, Логиновский хотел разместить спортсменов и тренеров в одной из гостиниц, где они будут проживать и питаться. Оплачивать это должен был бюджет области, но за приток клиентов предприниматель должен был заплатить Логиновскому определенную сумму.

А совсем недавно выяснилось, что этот случай не единственный. Вскрылся еще один эпизод. Как рассказывают следователи, мужчина действовал по своей личной инициативе из алчности, невзирая на вполне неплохую (не раскрывается в интересах следствия) зарплату.

СПРАВКА «КП»

Рассказывая о себе, Александр Воеводин отметил, что стать следователем ему было предначертано судьбой. Его дед, отец и дядя работали в правоохранительной системе. Сам он начинал карьеру с должности районного следователя прокуратуры. В результате реформы следственных органов и отделения следствия от прокуратуры, Александр Владимирович стал сотрудником СУ СКР по Кировской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1199 уголовных дел возбуждено за первое полугодие 2019 года:

55 из них совершили несовершеннолетние;

204 совершили против несовершеннолетних;

123 дела коррупционной направленности:

15 - мошенничество;

27 - растрата и присвоение;

9 - получение взятки;

3 - дача взятки;

18 - коммерческий подкуп;

11 - превышение полномочий;

17 - служебный подлог;

10 - мелкое взяточничество.